В Анапе наблюдается нашествие комаров

Краснодарский край

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В Анапе из-за летних подтоплений специалисты отмечают увеличение популяции комаров

Как сообщает ТАСС доцент кафедры зоологии Кубанского государственного университета Владимир Гладун, она должна снизиться зимой. 

«В связи с тем, что в Анапе были сильные подтопления, возникло много временных водоемов и поэтому комарам есть где развиваться и размножаться. Их численность спадет с наступлением холодов, многие погибнут», — рассказал специалист.

Напомним, Кубань пострадала из-за наводнений, вызванных мезоциклоном. В результате сильных дождей в 33 населенных пунктах затопило 1 тыс. 18 домов и 3 тыс. 467 придомовых территорий, пострадали 6 социально значимых объектов, затопило федеральную трассу Новороссийск — Керчь. Спасатели эвакуировали 1 тыс. 531 человека.

Анапа Курорты и туризм

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