В Анапе снова появилось много божьих коровок

На пляже в Витязево и в самой Анапе туристы жалуются на большое количество божьих коровок

Год назад на курорте такое уже было, регулярные нашествия этих насекомых объяснили большим количеством тли. В социальных сетях туристы и местные жители уже несколько дней выкладывают видео и фото, на которых божьими коровками облеплены растения и даже лежаки на пляжах. Больше всего фото и видео с пляжей Витязево. Жители жалуются, что насекомые атакуют их и даже кусают.

В начале июля 2021 года Юга.ру писали о такой же проблеме . Тогда в городской администрации рассказали, что в нашествии насекомых ничего чрезвычайного нет. В Россельхознадзоре пояснили, что борьба с этим видом насекомых не относится к компетенции ведомства.

Портал Юга.ру ранее беседовал о нашествии насекомых со специалистом. Кандидат сельскохозяйственных наук КубГАУ Александр Белый рассказал, что насекомые не представляют опасности для людей и животных.

«Божьи коровки не кусаются. У них ротовой аппарат грызущего типа, то есть они грызут, но именно укусить человека не могут. Если у вас уже есть какие-то царапинки, то будет щекотно», — добавил ученый.

Регулярные нашествия насекомых Белый связывает с увеличением популяции вредителей. Стало больше тли, а из-за этого увеличилось и количество божьих коровок, которые ими питаются.

До этого Юга.ру писали, что жители разных районов Кубани жалуются на нашествие жуков-вонючек.