В Анапе во время матча умер футболист сборной Ярославской области

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На всероссийских соревнованиях среди команд ветеранов умер футболист Сергей Кукаев

11 октября Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что в Анапе во время матча прямо на поле скончался 60-летний Сергей Кукаев. Спортсмен выступал за сборную Ярославской области.

Игрок потерял сознание на 39-й минуте встречи с командой «Строитель». Дежурившие медики оказали первую помощь, однако, несмотря на все усилия, по дороге в больницу футболист скончался. Точная причина гибели Кукаева неизвестна.

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Матч проходил в рамках Всероссийских соревнований среди ветеранских команд возрастной категории 60 лет и старше. РФС выразил соболезнования семье, родным, близким, а также коллегам и друзьям Сергея Кукаева.

Как писали Юга.ру, в марте в Беларуси на 51-м году жизни скончался кубанский гандболист Эдуард Кокшаров. 

Анапа Происшествия смерть Футбол

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