В Анапе во время матча умер футболист сборной Ярославской области
На всероссийских соревнованиях среди команд ветеранов умер футболист Сергей Кукаев
11 октября Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что в Анапе во время матча прямо на поле скончался 60-летний Сергей Кукаев. Спортсмен выступал за сборную Ярославской области.
Игрок потерял сознание на 39-й минуте встречи с командой «Строитель». Дежурившие медики оказали первую помощь, однако, несмотря на все усилия, по дороге в больницу футболист скончался. Точная причина гибели Кукаева неизвестна.
Матч проходил в рамках Всероссийских соревнований среди ветеранских команд возрастной категории 60 лет и старше. РФС выразил соболезнования семье, родным, близким, а также коллегам и друзьям Сергея Кукаева.
Как писали Юга.ру, в марте в Беларуси на 51-м году жизни скончался кубанский гандболист Эдуард Кокшаров.