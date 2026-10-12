В Анапе во время матча умер футболист сборной Ярославской области

11 октября Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что в Анапе во время матча прямо на поле скончался 60-летний Сергей Кукаев. Спортсмен выступал за сборную Ярославской области.

Игрок потерял сознание на 39-й минуте встречи с командой «Строитель». Дежурившие медики оказали первую помощь, однако, несмотря на все усилия, по дороге в больницу футболист скончался. Точная причина гибели Кукаева неизвестна.