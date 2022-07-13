В Краснодарском крае обещают ливни с грозой

Краснодарский край

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  • Дождь © Фото с сайта pixabay.com
    Дождь © Фото с сайта pixabay.com

13-14 июля синоптики обещают на Черноморском побережье ливни с грозой, сильный ветер

По данным Краснодарского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, на Черноморском побережье переменная облачность. Днём местами кратковременный дождь, гроза, ночью без осадков. Ветер местами до 14 м/с. Температура днём +26-31 °C.

В Сочи и Туапсе вечером 13 июля дождь с грозой, температура +21-24 °C. 14 июля дождей не обещают, температура воздуха вырастет до +26 °C.

В Анапе и Геленджике 13 июля кратковременный дождь, температура днём +25-27 °C, 14 июля сохраняется вероятность дождей, температура опустится до +25 °C.

Ранее Юга.ру писали, что в первую половину недели в крае возможны дожди с грозами. 12 июля из-за шторма на море запретили купаться в Анапе, 11 июля в Сочи. В Сочи пляжи на курорте были закрыты два дня, но туристам это не мешало купаться. 

    

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