В Сочи закрыли все пляжи, на море шторм

11 июля администрация Сочи опубликовала предупреждение о четырехбалльном шторме в море. Все пляжи в Сочи закрыли для купания

Городские пляжи Сочи закрыли для купания из-за непогоды. На пляжах выставили таблички с информацией, туристов оповещают по громкой связи. На некоторых пляжах подняли чёрные и красные флаги, запрещающие купание в море.

До конца 11 июля синоптики прогнозируют на курорте сильные дожди, ветер с порывами до 20 метров в секунду, шторм в 4 балла, смерчи в море. На реках резкий подъем уровня воды, вырос риск схода селевых потоков.

«Все городские службы работают в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды», — сообщили в администрации города.

После ночного дождя и шторма, 11 июля затопило несколько улиц микрорайона Дагомыс. Из берегов вышли реки Ира и Восточный Дагомыс. Городские и экстренные службы Сочи сейчас занимаются расчисткой территории и откачкой воды. Затоплены несколько подвалов многоквартирных домов.

В случае происшествий спасатели просят звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае из-за дождей сохраняется штормовое предупреждение.