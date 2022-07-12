В Анапе запретили купаться на всех пляжах, но туристов это не останавливает
12 июля утром в Анапе на пляжах выставили таблички о том, что купаться запрещено, на курорте сильный ветер, в море шторм
Рано утром 12 мая на городских пляжах Анапы по громкоговорителям стали оповещать отдыхающих, что купаться в море запрещено. С 6 утра на пляжах появились запрещающие таблички. В управлении гражданской обороны и защиты населения администрации курорта сообщили, что причина — шторм в море. На курорте сильный ветер. В одном из городских телеграм-каналов появилось несколько видео с пляжей, где туристы явно нарушают запрет.
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