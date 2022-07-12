В Сочи с волнореза смыло туристку. Пляжи на курорте всё ещё закрыты
12 июля в Сочи все ещё действует штормовое предупреждение, пляжи закрыты для купания, но многих это не останавливает
В Сочи продлили штормовое предупреждение на 12 июля, сообщили в пресс-службе администрации города. Сочинские пляжи закрыты для купания. Как сообщают очевидцы в соцсетях, подняты красные флаги, которые предупреждают, что купание запрещено.
Шторм на море в некоторых местах доходит до 2 баллов. На пляжах дежурят спасатели. Несмотря на огромные волны, многие в море купаются. Евгений Мельченко снял на видео, как 12 июля на одном из сочинских пляжей не только купались, но даже летали на парашюте.
12 июля в городском телеграм-канале «ЧП Сочи» появилось видео, как с волнореза смыло девушку. Несмотря на огромные волны, она прошла по пирсу и в какой-то момент упала в воду. Следом за ней тут же бросились спасатели, они вытащили девушку на берег.
12 июля запретили купаться и на пляжах Анапы, но и там туристы не обращают внимание на предупреждение.