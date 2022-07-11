В начале недели на Кубани будут идти дожди, возможны грозы

В Краснодаре 11 июля синоптики обещают дождь и 25-27 °С, возможна гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 12-14 м/с.

По краю погода находится под влиянием фронтальных разделов. Будет облачно, кратковременные дожди, ливни, град и понижение температуры.

Также в течение 11 июля действует штормовое предупреждение. Местами в крае ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.

Днем воздух прогреется до 27 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. В Горячем Ключе 25 °С, в Армавире 25 °С.

На Черноморском побережье днем температура поднимется до 29 °С. В Новороссийске, Анапе и Геленджике 26 °С, Сочи 25 °С.

Следующие двое суток в Краснодарском крае сохранится дождливая погода. Местами будут идти кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются ливни. Температура воздуха днем 23-28 °С. На Черноморском побережье до 30 °С.



