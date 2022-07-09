В краснодарском Экоцентре впервые откроется художественная выставка

Краснодарский край

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  • Валерий Скрипченков © Скриншот электронного письма с приглашением на выставку
    Валерий Скрипченков © Скриншот электронного письма с приглашением на выставку

9 июля в краснодарском Экоцентре начнет работу выставка художника Валерия Скрипченкова

Сегодня в краснодарском Экоцентре (Одесская, 48) открывается персональная выставка Валерия Скрипченкова. Экспозиция называется «Экологический коллаж». Открытие назначено на 16:00.

Это первая художественная выставка в истории Экоцентра, насчитывающей чуть более года. Экспозиция будет открыта для просмотра каждый день до 31 июля, с 12 до 20 часов. Органичений по возрасту нет. Вход свободный.

  • Фрагмент экспозиции Валерия Скрипченкова в галерее на Пушкина, 31 © Валерий Скрипченков
    Фрагмент экспозиции Валерия Скрипченкова в галерее на Пушкина, 31 © Валерий Скрипченков
  • Фрагмент экспозиции Валерия Скрипченкова в галерее на Пушкина, 31 © Валерий Скрипченков
    Фрагмент экспозиции Валерия Скрипченкова в галерее на Пушкина, 31 © Валерий Скрипченков

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Валерий Скрипченков (также известный, как Валера-Свидетель) творит в жанре коллажа, его основные рабочие инструменты — ножницы, фломастеры и клей, а материал — различная упаковка и одноразовые предметы. Персональные выставки Скрипченкова проходили, в числе прочего, в Музее-заповеднике им. Фелицына, осенью 2019 года.

Напомним, что в Краснодаре сегодня также можно посетить гаражный маркет в «Колосе», а также выставку работ Сергея Нагорного в жанре «ню» в галерее «Арт-Союз».

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В краснодарском Экоцентре впервые откроется художественная выставка

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