В Краснодаре пройдет летний гаражный маркет

Представлены украшения, дизайнерская и винтажная одежда, обувь и аксессуары, предметы интерьера, керамика и посуда, натуральная косметика и мыло, кашпо, свечи и светильники, вязаные игрушки, авторские куклы, кондитерские изделия и многое другое. Все производители — местные бренды.

Также в программе лекции и мастер-классы, диджей-сет. Кроме того, будет работать кафе с едой и напитками.

9 июля в 13:00 начнется своп от «Собиратора». Будет обмен одеждой и головными уборами (не принимаются нижнее белье, чулочно-носочные изделия, сумки и обувь), растениями и аксессуарами для них, лекция «Экопутешествие с заботой о планете».

Посетить маркет «Гараж-винтаж» в субботу и воскресенье можно с 12:00 до 22:00 по адресу улица Калинина, 368.

Как писали Юга.ру, 7 июля в 19:00 в краснодарской галерее «Арт-союз» откроется персональная выставка художника Сергея Нагорного. В основном будут представлены работы в жанре ню.