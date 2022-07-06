В Краснодаре пройдет выставка Сергея Нагорного. В основном будут представлены работы в жанре ню
В краснодарской галерее «Арт-союз» 7 июля откроется персональная выставка художника Сергея Нагорного
В экспозиции порядка 30 работ, большинство из которых выполнено в технике живопись пастелью и в жанре ню.
Нагорный — выпускник Краснодарского художественного училища и Ленинградской Академии Художеств имени Репина, дипломант Союза художников России, учитель живописи, рисунка и композиции. Работает в направлениях реализм, абстракционизм и сюрреализм.
Начало вернисажа в 19:00. На открытии выставки артист Краснодарского молодежного театра Иван Чиров исполнит монолог из книги повестей, рассказов и стихов Сергея Нагорного «Мне нравится, что вы еще при мне...».
Выставка будет работать до 25 июля по адресу улица Октябрьская, 51. Возрастное ограничение — 18+.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 8 июля откроется экспозиция «Свет и воздух». Будет представлено более 50 акварелей Георгия Кошельникова, Алексея Максименко, Сергея Дудко, Татьяны Куркчи, Александра Герасименко и других художников.