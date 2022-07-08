Краснодарская школа отказалась зачислять первоклассников из-за нехватки мест

Родители будущих первоклассников пожаловались в соцсетях, что школа № 102 на улице имени Героя Георгия Бочарникова отказалась принимать их детей. Причиной отказа стала нехватка мест.

«Прошу огласки и совета, что делать людям. С сегодняшнего дня приходят отказы по зачислению в 1 класс № 102 школы, причем выборка первоклашек загадка! Люди подавали документы 1 апреля, с постоянной регистрацией, относящейся к школе, и получили отказ с такой мотивацией: у вас нет льгот, у нас нет мест», — возмущается местная жительница.

Такая же ситуация по их словам происходит в школе № 104. Но там отказы приходят тем, кто подал заявление в июне и июле.Хотя люди имеют постоянную регистрацию в районе школы.

В пресс-службе мэрии Краснодара сказали, что микрорайон, где находится школа, плотно заселен, поэтому мест хватило не всем. В качестве альтернативы родителям предложили подать документы в новую школу соседнего микрорайона, которая заработает 1 сентября — на улице им. Адмирала Крузенштерна.