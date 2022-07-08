Краснодарская школа отказалась зачислять первоклассников из-за нехватки мест
Краснодарцы пожаловались в соцсетях, что школа № 102 отказалась принимать первоклашек
Родители будущих первоклассников пожаловались в соцсетях, что школа № 102 на улице имени Героя Георгия Бочарникова отказалась принимать их детей. Причиной отказа стала нехватка мест.
«Прошу огласки и совета, что делать людям. С сегодняшнего дня приходят отказы по зачислению в 1 класс № 102 школы, причем выборка первоклашек загадка! Люди подавали документы 1 апреля, с постоянной регистрацией, относящейся к школе, и получили отказ с такой мотивацией: у вас нет льгот, у нас нет мест», — возмущается местная жительница.
Такая же ситуация по их словам происходит в школе № 104. Но там отказы приходят тем, кто подал заявление в июне и июле.Хотя люди имеют постоянную регистрацию в районе школы.
В пресс-службе мэрии Краснодара сказали, что микрорайон, где находится школа, плотно заселен, поэтому мест хватило не всем. В качестве альтернативы родителям предложили подать документы в новую школу соседнего микрорайона, которая заработает 1 сентября — на улице им. Адмирала Крузенштерна.
«С 1 апреля до 30 июня места предоставляются тем, кто проживает на закрепленной за общеобразовательным учреждением территории, а также в первоочередном порядке льготным категориям граждан — в соответствии с федеральными законами «О статусе военнослужащих», «О полиции» и «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти», — пояснили в мэрии.
Также преимущество при приеме имеют семьи, в которых один из детей уже учится в школе. То есть, если старший ребенок уже обучается, то при зачислении младшего в это же учебное заведение вы получаете больше шансов.
Если в одной школе нет мест, то родители могут обратиться в отдел образования своего внутригородского округа. Там ребенка определят ребенка в школу, где ещё есть свободные места.
Ранее Юга.ру уже писали о проблемах школы № 102. В 2021 году там не хватило учебных кабинетах и для учащихся организовали четыре мобильных класса в коридорах. Такое решение приняли из-за большого количества учеников.