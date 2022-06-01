В Краснодаре ввели в эксплуатацию самую большую школу в ЮФО
Власти Краснодара рассказали о завершении строительства школы на улице Конгрессной. Ранее ее хотели сдать в 2021 году
Напомним, школу на улице Конгрессной (в районе выставочного центра «Экспоград-Юг») начали строить в 2019 году. Спустя год в мэрии отчитались, что строительство школы продвигается по графику (несмотря на пандемию коронавируса). Тогда готовность здания составляла 20%. Чиновники планировали открыть школу в 2021 году. Но в августе сроки почему-то изменились, и бывший мэр Краснодара Евгений Первышов написал, мол, так и планировалось.
1 июня 2022 года школу все-таки ввели в эксплуатацию. Об этом мэр Краснодара Андрей Алексеенко написал в своем телеграм-канале.
«За лето учреждение оснастят необходимым оборудованием и учебно-методическими материалами, сформируют педагогический состав и наберут учеников», — написал чиновник.
Площадь самой школы составляет 31 тыс. кв. метров. Там есть (помимо учебных кабинетов и классных комнат) два спортивных зала, тренажерный, актовый и зрительный залы и столовая. На прилегающей территории построили спортивные и детские площадки, а также футбольное поле с беговыми дорожками.
Ее построил подрядчик ООО «Сочи Девелопмент» по национальному проекту «Жилье и городская среда», говорится в сообщении пресс-службы администрации города.