В Краснодаре ввели в эксплуатацию самую большую школу в ЮФО

Власти Краснодара рассказали о завершении строительства школы на улице Конгрессной. Ранее ее хотели сдать в 2021 году

Напомним, школу на улице Конгрессной (в районе выставочного центра «Экспоград-Юг») начали строить в 2019 году. Спустя год в мэрии отчитались, что строительство школы продвигается по графику (несмотря на пандемию коронавируса). Тогда готовность здания составляла 20%. Чиновники планировали открыть школу в 2021 году. Но в августе сроки почему-то изменились, и бывший мэр Краснодара Евгений Первышов написал, мол, так и планировалось.

1 июня 2022 года школу все-таки ввели в эксплуатацию. Об этом мэр Краснодара Андрей Алексеенко написал в своем телеграм-канале.