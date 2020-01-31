Как записать ребенка в школу? Объясняем на примере краснодарского лицея № 90
С 1 февраля в России начнут принимать заявления о зачислении детей в школы. Портал Юга.ру разобрался, как это правильно сделать и какие нужны документы
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Со скольки лет ребенок может пойти в школу? По общему правилу в соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об образовании в РФ», записаться на получение начального образования дети могут с шести лет и шести месяцев и до восьми лет. При этом по заявлению родителей школа может принять ребенка в более раннем или более позднем возрасте.
С прошлого года дети из одной семьи имеют преимущество при зачислении в школу, где уже учатся их братья и сестры.
Как выбрать школу? Посмотреть, какая школа прикреплена к вашему адресу места жительства в Краснодаре можно в постановлении «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями МО город Краснодар».
Сначала в школы зачисляют детей, которые закреплены по месту жительства. Если после этого остаются свободные места, в образовательное учреждение принимают других учащихся по заявлению.
Когда нужно подавать заявление? В школу по месту жительства можно подать документы с 1 февраля до 30 июня 2020 года. Если родители выбирают другую школу, то заявления от них будут принимать с 1 июля и до того момента, пока не закончатся свободные места (но не позднее 5 сентября).
При этом документы можно подать сразу в несколько школ. Сначала в установленный срок отнести документы по месту жительства, а в июле дополнительно обратиться в желаемое учебное учреждение. Если в нем окажется свободное место и ребенка примут, то от школы по месту жительства можно будет отказаться.
Куда подавать документы? Их можно подать лично, обратившись в нужную школу по графику приема. Его можно посмотреть на сайте образовательного учреждения или уточнить, позвонив по номеру телефона школы.
Другой способ — зарегистрироваться онлайн на сайте образовательного учреждения. Там можно будет выбрать свободную дату, когда необходимо будет явиться и подать документы.
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Какие нужны документы? Для зачисления в школу необходимы:
- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя;
- оригинал и копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
- документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя ребенка.
Также родителям нужно будет заполнить заявление на поступление в первый класс, заявление о согласии на обработку персональных данных, договор о предоставлении общего образования и другие документы. Их можно скачать на сайте школы или заполнить лично при подаче заявления.
Кроме того, в заявлении родители могут указать, к какому именно учителю они хотели бы попасть. Однако окончательно решение все равно останется за школой — классы будут наполнять равномерно.
Родители (законные представители детей) имеют право по своему усмотрению представлять и другие документы, например, справки о состоянии здоровья, сертификаты о пройденном обучении и так далее.
Как подать документы в краснодарский лицей № 90
Портал Юга.ру пообщался с директором лицея № 90, депутатом городской думы Краснодара Владимиром Белоусовым. Он рассказал, что для подачи заявления в это образовательное учреждение для детей по месту жительства нужно:
- зайти на главную страницу сайта лицея № 90 и открыть вкладку «Прием в первый класс». На странице отобразится вся нужная информация и появится активная ссылка «Регистрация»;
- в открывшемся графике выбрать свободный день для подачи документов;
- прийти в выбранный день с необходимыми документами.
Директор лицея уточнил, что на сайте есть перечень необходимых заявлений, которые можно скачать, заполнить дома и взять с собой в день приема. Если у заявителей нет возможности распечатать документы, их выдадут в школе. Помимо заявлений при себе нужно иметь оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка, а также оригинал и копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания. Также у родителей обязательно должен быть с собой паспорт.
Если родители подают документы в лицей № 90 не по месту жительства, они должны пройти аналогичную процедуру, но только в другие дни (по всей России прием откроется 1 июля при наличии свободных мест).
Всего в 2020 году лицей планирует принять около 200 первоклассников.
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