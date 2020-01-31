Как записать ребенка в школу? Объясняем на примере краснодарского лицея № 90

С 1 февраля в России начнут принимать заявления о зачислении детей в школы. Портал Юга.ру разобрался, как это правильно сделать и какие нужны документы

Со скольки лет ребенок может пойти в школу? По общему правилу в соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об образовании в РФ», записаться на получение начального образования дети могут с шести лет и шести месяцев и до восьми лет. При этом по заявлению родителей школа может принять ребенка в более раннем или более позднем возрасте. С прошлого года дети из одной семьи имеют преимущество при зачислении в школу, где уже учатся их братья и сестры. Как выбрать школу? Посмотреть, какая школа прикреплена к вашему адресу места жительства в Краснодаре можно в постановлении «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями МО город Краснодар». Сначала в школы зачисляют детей, которые закреплены по месту жительства. Если после этого остаются свободные места, в образовательное учреждение принимают других учащихся по заявлению.

Когда нужно подавать заявление? В школу по месту жительства можно подать документы с 1 февраля до 30 июня 2020 года . Если родители выбирают другую школу, то заявления от них будут принимать с 1 июля и до того момента, пока не закончатся свободные места (но не позднее 5 сентября). При этом документы можно подать сразу в несколько школ. Сначала в установленный срок отнести документы по месту жительства, а в июле дополнительно обратиться в желаемое учебное учреждение. Если в нем окажется свободное место и ребенка примут, то от школы по месту жительства можно будет отказаться. Куда подавать документы? Их можно подать лично, обратившись в нужную школу по графику приема. Его можно посмотреть на сайте образовательного учреждения или уточнить, позвонив по номеру телефона школы. Другой способ — зарегистрироваться онлайн на сайте образовательного учреждения. Там можно будет выбрать свободную дату, когда необходимо будет явиться и подать документы.

Какие нужны документы? Для зачисления в школу необходимы: оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя;

оригинал и копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;

документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя ребенка. Также родителям нужно будет заполнить заявление на поступление в первый класс, заявление о согласии на обработку персональных данных, договор о предоставлении общего образования и другие документы. Их можно скачать на сайте школы или заполнить лично при подаче заявления. Кроме того, в заявлении родители могут указать, к какому именно учителю они хотели бы попасть. Однако окончательно решение все равно останется за школой — классы будут наполнять равномерно. Родители (законные представители детей) имеют право по своему усмотрению представлять и другие документы, например, справки о состоянии здоровья, сертификаты о пройденном обучении и так далее.