Глава «Автодора» считает, что от Москвы до Сочи можно будет доехать за 15 часов. Возможно ли это?
По мнению главы «Автодора» Вячеслава Петушенко трасса Джубга — Сочи позволит сократить время в пути от Москвы до Черноморского побережья. Юга.ру спросили автожурналиста, насколько это реально
Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал РИА Новости, что в перспективе время в дороге от Москвы до Сочи сократится до 15 часов. Такое станет возможным после завершения строительства трассы Джубга — Сочи и обходов Ростова.
«От Джубги до Сочи время в дороге сократится на пять часов: сейчас люди едут шесть, будут час. Значит, от Москвы до Джубги — примерно 1400 километров и от Джубги до Сочи 100 километров, итого 1500 километров. Этот путь со скоростью 100 километров в час в перспективе можно будет проехать за 15 часов. Сегодня туристы едут сутки», — пояснил Петушенко.
О реконструкции трассы Джубга — Сочи стало известно в 2018 году. По проекту Росавтодора на месте двухполосного серпантина должны построить четырехполосную скоростную трассу. Стоимость новой дороги оценили сначала в 1,2 трлн рублей, а затем в 1,6 трлн рублей.
Редактор «Новых Известий(Кубань)», автожурналист и автомобилист с многолетним стажем Евгений Мельченко рассказал Юга.ру, что за 14 часов может получиться доехать только от Москвы до Краснодара:
«Без пробок за 14 часов можно доехать из Москвы до Краснодара по платной М-4 «Дон». Но это — в идеале. Прям, если без пробок и остановок. Но от Краснодара до Сочи — еще 300 с лишним километров. И это при том, что творится в Горячем Ключе, Молдовановке и под Джубгой (напомню, там 10-километровые заторы — это уже норма). За 15 часов можно доехать только вне курортного сезона, нарушая скоростной режим. И, если учесть, что Сочи — это Лазаревский район курорта, а не центр. Тогда и уточнять нужно, что до Лазаревки, а не Сочи».
Ранее сообщалось, что дорога пройдет мимо населенных пунктов, а проект разобьют на восемь этапов. Приоритетными в границах Сочи являются третья очередь обхода Сочи на участке Мамайка — Нижняя Хобза и обхода Адлерского района от микрорайона Кудепста до федеральной дороги А149 Адлер — Красная Поляна в районе аэропорта Сочи. Отмечалось, что трасса должна решить проблему пробок в городе.
О сроках строительства известно мало. Планировалось, что проект реализуют в 2024-2025 годах, но в 2019 году сказали, что срок увеличили до 2037 года.