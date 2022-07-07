Глава «Автодора» считает, что от Москвы до Сочи можно будет доехать за 15 часов. Возможно ли это?

По мнению главы «Автодора» Вячеслава Петушенко трасса Джубга — Сочи позволит сократить время в пути от Москвы до Черноморского побережья. Юга.ру спросили автожурналиста, насколько это реально

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал РИА Новости, что в перспективе время в дороге от Москвы до Сочи сократится до 15 часов. Такое станет возможным после завершения строительства трассы Джубга — Сочи и обходов Ростова.

«От Джубги до Сочи время в дороге сократится на пять часов: сейчас люди едут шесть, будут час. Значит, от Москвы до Джубги — примерно 1400 километров и от Джубги до Сочи 100 километров, итого 1500 километров. Этот путь со скоростью 100 километров в час в перспективе можно будет проехать за 15 часов. Сегодня туристы едут сутки», — пояснил Петушенко.

О реконструкции трассы Джубга — Сочи стало известно в 2018 году. По проекту Росавтодора на месте двухполосного серпантина должны построить четырехполосную скоростную трассу. Стоимость новой дороги оценили сначала в 1,2 трлн рублей, а затем в 1,6 трлн рублей.