«Он что, пьян?» В пробке на трассе Новороссийск-Геленджик мужчина напал на автомобиль с девушками

Краснодарский край

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  • Скриншот из видео © https://vk.com/ngnov
    Скриншот из видео © https://vk.com/ngnov

2 июля на трассе от Новороссийска к Геленджику агрессивный мужчина напал на автомобиль, в котором ехали девушки. Одна из них написала заявление в полицию

6 июля в социальных сетях разошлось видео, на котором мужчина ломает зеркало у машины и потом бьет им в стекло автомобиля. В машине в этот момент было две девушки. Одна из них — автор видео. Обе бурно отреагировали на ситуацию. «Что за дебил? Он что, пьян?» 

«Наша Газета Новороссийск» связалась с девушкой Юлией, которая в тот день была за рулем. Она рассказала что подруги не на шутку испугались. Дать газу и уехать подальше от дебошира возможности не было. Никто из водителей, которые ехали рядом, никак не отреагировал, не попытался заступиться за девушек. «Наверное, только ехали и снимали», — предположила Юлия. Позже в соцсетях действительно стали появляться видео с другого ракурса.

Девушка написала заявление на дебошира в отдел полиции Новороссийска. Приложила к нему запись видео, которое успела сделать. Правоохранители начали проверку по факту причинения вреда имуществу. 

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи после массовой драки на пляже задержали четырёх человек. 

Автомобили Геленджик дорога на курорт Новороссийск Полиция Пробки Разбойное нападение

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