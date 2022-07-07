«Он что, пьян?» В пробке на трассе Новороссийск-Геленджик мужчина напал на автомобиль с девушками

2 июля на трассе от Новороссийска к Геленджику агрессивный мужчина напал на автомобиль, в котором ехали девушки. Одна из них написала заявление в полицию

6 июля в социальных сетях разошлось видео, на котором мужчина ломает зеркало у машины и потом бьет им в стекло автомобиля. В машине в этот момент было две девушки. Одна из них — автор видео. Обе бурно отреагировали на ситуацию. «Что за дебил? Он что, пьян?»

«Наша Газета Новороссийск» связалась с девушкой Юлией, которая в тот день была за рулем. Она рассказала что подруги не на шутку испугались. Дать газу и уехать подальше от дебошира возможности не было. Никто из водителей, которые ехали рядом, никак не отреагировал, не попытался заступиться за девушек. «Наверное, только ехали и снимали», — предположила Юлия. Позже в соцсетях действительно стали появляться видео с другого ракурса.