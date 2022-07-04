В Сочи после массовой драки задержали четырёх человек. Толпа избила самбиста из Минска

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Следователи УВД Сочи возбудили уголовное дело в отношении четырёх охранников пляжа «Фрегат», вечером 3 июля их привезли в отделение полиции

В воскресенье 3 июля на пляже «Фрегат» в Сочи толпа мужчин избила туриста из Минска. По сообщению городских Telegram-каналов, пострадавший был самбистом. Его состояние медики оценивают как тяжелое, молодой человек сейчас в городской больнице Сочи. На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, что мужчину избивали в том числе и охранники. После происшествия пресс-служба администрации Сочи заявила, что такое поведение сотрудников пляжа недопустимо. Власти обещали принять меры вплоть до расторжения договора об аренде с пользователем территории.

В следственном управлении УВД Сочи на четверых охранников завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Утром 4 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС, что мужчины задержаны и находятся в отделении полиции для выяснения всех обстоятельств. Одновременно в соцсетях стал расходиться видеоролик с камер наблюдения, где видно, что первый удар нанес пострадавший.   

Ранее Юга.ру писали, что субботний вечер 2 июля в Краснодаре закончился стрельбой около шашлычной. Жители Волгограда пять раз выстрелили в краснодарца из травматического оружия. 

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