На реконструкцию аэропорта Анапы потратят 2 млрд рублей. Аэропорт не работает с 24 февраля

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

На реконструкцию аэропорта Анапы из федерального бюджета выделят 2,2 млрд рублей. Об этом сообщили в группе компаний «Аэродинамика»

Деньги из бюджета планируют потратить на работы по ремонту очистных сооружений поверхностного стока и работы по обновлению перрона. Только на проектно-изыскательные работы предусмотрено около 40 млн рублей. 

Правительственная комиссия рассмотрела три проекта по реконструкции аэропорта, которые представила «Аэродинамика». Одобрены пока два из них — ремонт систем электроснабжения и технологическое присоединение аэропорта к газопроводу. Объем федеральных субсидий по двум проектам — около 396,3 млн рублей. В планах переоборудовать терминал международных авиалиний и построить пешеходную галерею, которая соединит терминалы аэропорта с новой ж/д станцией. Об этом пишет издание «РБК-Краснодар». 

Аэропорт Анапы в числе трёх кубанских, которые сейчас не принимают и не выпускают самолеты. 24 февраля «Росавиация» ввела режим закрытого неба над Краснодаром, Геленджиком и Анапой после начала спецоперации в Украине. С тех пор его продляли уже больше 20 раз. Сейчас аэропорт Сочи принимает на себя рейсы Краснодара, Анапы, Геленджика и Симферополя. 

Ранее Юга.ру писали, что в аэропорт Сочи вернулся вылетевший самолет. Рейс продолжили после проверки кинологов.

Анапа Аэропорты Бюджет

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