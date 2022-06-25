Самолет Сочи — Москва вернулся в аэропорт, лишился нескольких пассажиров и продолжил рейс после проверки с собаками

Пассажиры самолета в соцсетях жаловались, что не поняли причину посадки, а через несколько часов ожидания удивились появлению кинологов в 22:50.

24 июня в 20:27 из Сочи в Шереметьево вылетел самолет компании «Северный ветер». Через час командир судна решил вернуться на аэродром из-за технических неполадок.

В пресс-службе ГК «Аэродинамика», куда входит аэропорт Сочи, рассказали, что после вынужденного приземления самолета несколько пассажиров отказались продолжать рейс из-за задержки. На место пришлось вызвать специалистов с собаками, чтобы проверить места ушедших пассажиров.

В 00:29 борт КЛ-226 повторно вылетел в Москву и приземлился в 03:36.

Напомним, с 24 февраля в Краснодарском крае для гражданской авиации закрыты аэропорты Краснодара, Геленджика и Анапы, ограничения работы 11 российских аэропортов продлевали 20 раз. На юге страны продолжает принимать и отправлять рейсы только сочинская гавань.