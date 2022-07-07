В Краснодаре открылась выставка, посвященная 100-летию Республики Адыгея

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 6 июля открылась экспозиция «Многогранная Адыгея»

Она посвящена 100-летию со дня образования республики. Представлено 70 фоторабот, созданных 28 авторами. Это произведения всех основных жанров — портрет, репортаж, натюрморт, пейзаж, эксперимент. Данная экспозиция — рассказ о людях республики, традициях народов Адыгеи, достопримечательностях и природе.

«В произведениях авторов чувствуется неравнодушный взгляд на окружающую реальность, собственный подход к теме, индивидуальный стиль», — сообщили в пресс-службе выставочного зала.

Экспозиция будет работать до 17 июля по адресу улица Рашпилевская, 32.

Как писали Юга.ру, здесь же с 8 июля можно посетить выставку «Свет и воздух». Будет представлено более 50 акварелей Георгия Кошельникова, Алексея Максименко, Сергея Дудко, Татьяны Куркчи, Александра Герасименко и других художников.

А в галерее «Арт-союз» 7 июля в 19:00 откроется персональная выставка художника Сергея Нагорного. В основном будут представлены работы в жанре ню.

В музее-заповеднике имени Фелицына можно увидеть ювелирные произведения Михаила Смаглюка.

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