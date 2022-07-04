Более трехсот семей получили ключи от новых квартир в 9 литере ЖК «Достояние»

«ЮгСтройИнвест» устроил для новоселов 9 литера ЖК «Достояние» праздничную церемонию вручения ключей от квартир

ЖК «Достояние» от ГК «ЮгСтройИнвест» пополнился новыми жителями — ключи от квартир в 9 литере получили 323 семьи.

Для собственников новых квартир застройщик оганизовал яркий праздник с живой музыкой, увлекательными мастер-классами, активностями для детей и взрослых и подарками.

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест»

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест»

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест»

В квартирах ЖК «Достояние» есть различные варианты планировок: уютные и функциональные студии, однушки, просторные двушки и трехкомнатное жилье.

В новых квартирах уже есть: качественная предчистовая отделка;

стены, готовые к покраске или поклейке обоев;

полная электроразводка;

розетки и выключатели;

трубы водоснабжения и канализации.

Комфортную атмосферу создает стильный дизайн лифтовых холлов: декоративная штукатурка, зеркала в пол, современные бесшумные лифты.

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест»

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест»

Жители ЖК «Достояние» могут отдохнуть с семьей или в компании друзей в нескольких минутах от дома. Поблизости есть школьная аллея с уютными беседками, качелями, стильными лавочками и уже полюбившаяся жителям квартала и многим краснодарцам центральная прогулочная аллея с арт-объектами, фонтаном, качелями, просторными лавочками и стрит-артом.

В шаговой доступности от 9 литера — детские и спортивные площадки. Рядом находится детский сад «Пчелка» на 300 мест, открытый в прошлом году. Сейчас его уже посещают юные жители микрорайона.

Кроме того, на территории «Достояния» строят большую современную школу на 1 тыс. 550 мест и возводят ещё два детсада на 300 мест каждый.

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест»

«Развитие социальной инфраструктуры и применение новых технологий в строительстве — приоритет группы компаний «ЮгСтройИнвест». Больше 19 лет застройщик создает качественную жилую среду для сотен тысяч семей. Архитектура в европейском стиле, единый дизайн-код, подземный и многоуровневый паркинги, удобная транспортная развязка. Жители этого микрорайона уже успели оценить, насколько комфортным может быть каждый день в «Достоянии». Теперь это смогут сделать и новоселы 9 литера», — главный инженер ГК «ЮгСтройИнвест» Виталий Иванов.

© Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест»

Микрорайоны, созданные ГК «ЮгСтройИнвест», отличает современный дизайн, европейская архитектура, доступная социальная среда, новые технологии строительства.