Более трехсот семей получили ключи от новых квартир в 9 литере ЖК «Достояние»

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест»
    © Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест»

«ЮгСтройИнвест» устроил для новоселов 9 литера ЖК «Достояние» праздничную церемонию вручения ключей от квартир

ЖК «Достояние» от ГК «ЮгСтройИнвест» пополнился новыми жителями — ключи от квартир в 9 литере получили 323 семьи.

Для собственников новых квартир застройщик оганизовал яркий праздник с живой музыкой, увлекательными мастер-классами, активностями для детей и взрослых и подарками.

  • © Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест»
    © Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест»
  • © Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест»
    © Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест»
  • © Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест»
    © Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест»

В квартирах ЖК «Достояние» есть различные варианты планировок: уютные и функциональные студии, однушки, просторные двушки и трехкомнатное жилье. 

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В новых квартирах уже есть:

  • качественная предчистовая отделка;
  • стены, готовые к покраске или поклейке обоев;
  • полная электроразводка;
  • розетки и выключатели;
  • трубы водоснабжения и канализации.

Комфортную атмосферу создает стильный дизайн лифтовых холлов: декоративная штукатурка, зеркала в пол, современные бесшумные лифты.

  • © Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест»
    © Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест»
  • © Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест»
    © Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест»

Жители ЖК «Достояние» могут отдохнуть с семьей или в компании друзей в нескольких минутах от дома. Поблизости есть школьная аллея с уютными беседками, качелями, стильными лавочками и уже полюбившаяся жителям квартала и многим краснодарцам центральная прогулочная аллея с арт-объектами, фонтаном, качелями, просторными лавочками и стрит-артом.

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В шаговой доступности от 9 литера — детские и спортивные площадки. Рядом находится детский сад «Пчелка» на 300 мест, открытый в прошлом году. Сейчас его уже посещают юные жители микрорайона.

Кроме того, на территории «Достояния» строят большую современную школу на 1 тыс. 550 мест и возводят ещё два детсада на 300 мест каждый. 

  • © Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест»
    © Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест»

«Развитие социальной инфраструктуры и применение новых технологий в строительстве — приоритет группы компаний  «ЮгСтройИнвест». Больше 19 лет застройщик создает качественную жилую среду для сотен тысяч семей. Архитектура в европейском стиле, единый дизайн-код, подземный и многоуровневый паркинги, удобная транспортная развязка. Жители этого микрорайона уже успели оценить, насколько комфортным может быть каждый день в «Достоянии». Теперь это смогут сделать и новоселы 9 литера», — главный инженер ГК «ЮгСтройИнвест» Виталий Иванов.

  • © Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест»
    © Фото Анастасии Шашкиной, предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест»

Микрорайоны, созданные ГК «ЮгСтройИнвест», отличает современный дизайн, европейская архитектура, доступная социальная среда, новые технологии строительства.

Ранее Юга.ру писали, что «ЮгСтройИнвест» получил награду «Надежный застройщик России».

ГК «ЮгСтройИнвест» Жилье Краснодар Недвижимость Строительство

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