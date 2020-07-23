В Краснодаре представили новый микрорайон «Достояние» от «ЮгСтройИнвест»

В районе Ближнего Западного обхода появится новый комфортный микрорайон

Совсем скоро в районе Ближнего Западного обхода вырастет новый микрорайон — семейный квартал «Достояние». О том, каким он будет, рассказали на встрече со СМИ представители группы компаний «ЮгСтройИнвест».

«Достояние» — это 19 многоэтажных домов класса комфорт-плюс, три детских сада по 300 мест каждый, большая школа на 1550 учеников, детские и спортивные площадки, аптеки, магазины, рестораны, тренажерный зал, спорткомплекс, многоуровневые и подземные парковки. Также на территории микрорайона предусмотрены большая аллея с современными арт-объектами и фонтанами, фруктовые сады, беседки, зоны отдыха.

Сейчас активно строится 1-й литер, совсем скоро начнется возведение детского сада-яслей на 300 мест. Первые новоселы получат свои ключи уже весной следующего года. Алексей Иванов отметил, что на квартиры уже возник активный спрос, — значительная часть первого литера зарезервирована: «Уверен, что «Достояние» станет одним из самых комфортных микрорайонов Кубани и краснодарцы по достоинству оценят все его преимущества».

Соблюдать и даже сокращать сроки строительства компании позволяет собственный растворо-бетонный узел (РБУ), который размещается непосредственно на стройплощадке. «Мы построим этот дом меньше чем за 11 месяцев. Компания сознательно отказалась от услуг других бетонозаводов и все смеси производит сама. Две мешалки РБУ выдают 160 кубометров в час», — отметил Виталий Иванов, главный инженер ГК «ЮгСтройИнвест».

Продажи квартир стартуют 25 июля — в этот день первые клиенты смогут получить не только лучшую цену, дополнительные скидки и выбор планировок, но и подарки от компании. Также действуют все предложения банков-партнеров. Как рассказала Елена Богачева, начальник отдела продаж ГК «ЮгСтройИнвест», ценовая политика по «Достоянию» уже определена, и на старте продаж установлены самые выгодные цены. Стоимость кв. метра жилья составит 48-50 тыс. рублей, при этом предусмотрена скидка в 1 тыс. рублей с каждого кв. метра при покупке квартиры в ипотеку или по 100% расчету. Кроме того, застройщик предлагает беспроцентную рассрочку без удорожания. Елена Богачева также добавила, что ликвидность дома растет по мере его строительства и со временем его цена вырастет минимум на 20%.