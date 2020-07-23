В Краснодаре представили новый микрорайон «Достояние» от «ЮгСтройИнвест»
В районе Ближнего Западного обхода появится новый комфортный микрорайон
Совсем скоро в районе Ближнего Западного обхода вырастет новый микрорайон — семейный квартал «Достояние». О том, каким он будет, рассказали на встрече со СМИ представители группы компаний «ЮгСтройИнвест».
«Достояние» — это 19 многоэтажных домов класса комфорт-плюс, три детских сада по 300 мест каждый, большая школа на 1550 учеников, детские и спортивные площадки, аптеки, магазины, рестораны, тренажерный зал, спорткомплекс, многоуровневые и подземные парковки. Также на территории микрорайона предусмотрены большая аллея с современными арт-объектами и фонтанами, фруктовые сады, беседки, зоны отдыха.
Алексей Иванов, заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест»:— Группа компаний «ЮгСтройИнвест» спроектировала квартал «Достояние» с учетом трендов и потребностей современной молодой семьи. При этом большое внимание мы уделили инфраструктуре, благоустройству и архитектуре и постарались добавить больше прогулочного пространства — заложили территорию под зеленые зоны, где могут гулять молодые мамочки с детьми. Игровые зоны во дворах разработали совместно с детскими психологами. Сделали акцент на спортивном благоустройстве: в «Достоянии» будут открытые площадки и спортивные комплексы.
Сейчас активно строится 1-й литер, совсем скоро начнется возведение детского сада-яслей на 300 мест. Первые новоселы получат свои ключи уже весной следующего года. Алексей Иванов отметил, что на квартиры уже возник активный спрос, — значительная часть первого литера зарезервирована: «Уверен, что «Достояние» станет одним из самых комфортных микрорайонов Кубани и краснодарцы по достоинству оценят все его преимущества».
Соблюдать и даже сокращать сроки строительства компании позволяет собственный растворо-бетонный узел (РБУ), который размещается непосредственно на стройплощадке. «Мы построим этот дом меньше чем за 11 месяцев. Компания сознательно отказалась от услуг других бетонозаводов и все смеси производит сама. Две мешалки РБУ выдают 160 кубометров в час», — отметил Виталий Иванов, главный инженер ГК «ЮгСтройИнвест».
Продажи квартир стартуют 25 июля — в этот день первые клиенты смогут получить не только лучшую цену, дополнительные скидки и выбор планировок, но и подарки от компании. Также действуют все предложения банков-партнеров. Как рассказала Елена Богачева, начальник отдела продаж ГК «ЮгСтройИнвест», ценовая политика по «Достоянию» уже определена, и на старте продаж установлены самые выгодные цены. Стоимость кв. метра жилья составит 48-50 тыс. рублей, при этом предусмотрена скидка в 1 тыс. рублей с каждого кв. метра при покупке квартиры в ипотеку или по 100% расчету. Кроме того, застройщик предлагает беспроцентную рассрочку без удорожания. Елена Богачева также добавила, что ликвидность дома растет по мере его строительства и со временем его цена вырастет минимум на 20%.
Андрей Анашкин, заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест»:— Политика компании направлена на строительство такого класса жилья, в котором хотелось бы жить нам самим — многие наши сотрудники живут в наших же микрорайонах. Уверен, проект «Достояние» станет изюминкой Краснодара. Это будет новый взгляд на застройку с полностью продуманной инфраструктурой.
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» создает проекты только с комплексным благоустройством. Работа застройщика отмечена многими федеральными и региональными наградами. Практически все дома компания сдает раньше намеченного срока и занимает 2 место в России по объему ввода жилья в эксплуатацию.