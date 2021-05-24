ЖК «Достояние» сдал первый литер

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» начала строить семейный квартал «Достояние» летом 2020 года. В пресс-службе застройщика рассказали, что за первые два дня продаж был поставлен абсолютный рекорд — было продано около 300 квартир. Аналитики компании отметили, что интерес к ЖК продолжает расти. Они объясняют это продуманным до мелочей благоустройством, новыми фасадными решениями, панорамным остеклением, французскими окнами, дизайнерскими интерьерами холлов, бесшумными лифтами и качественной предчистовой отделкой квартир. Также во дворе 1-го литера находится большой подземный паркинг, а для занятий спортом есть крытый тренажерный зал. «Дом на уровне бизнес-класса, все в кафеле, зеркала — очень красиво. Хочу, чтобы все дома в Краснодаре были такие, хочется жить здесь, хочется, чтобы ребенок ходил здесь в детский садик», — привела пресс-служба компании слова владелицы квартиры в 1-м литере Яны Усачевой.

Вместе с первым литером «ЮгСтройИнвест» построил и детский сад-ясли. Это одно из самых больших дошкольных учреждений в Краснодаре. Принцип комплексной застройки реализуется во всех проектах застройщика. Эта концепция была создана гендиректором ГК «ЮгСтройИнвест» Юрием Ивановым.



«Достояние» — это уже третий проект «ЮгСтройИнвест» на Кубани. Мы очень ценим ваше доверие. Потому что «Достояние» — это особый проект. Когда мы создавали его, то применили современные технологии, и, конечно, учли пожелания наших дольщиков. В «Достоянии» панорамные фасады и новая концепция благоустройства. С первыми домами мы традиционно строим социальную инфраструктуру. Уже готов первый детский сад-ясли на 300 мест, а в конце года начнется строительство школы», — рассказал заместитель гендиректора ГК «ЮгСтройИнвест» Алексей Иванов.