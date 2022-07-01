В Сириусе продают самый дорогой пентхаус в России. Один кв. м стоит 6,5 млн рублей

Пентхаус в посёлке Сириус площадью 228,7 кв. м стоит почти 1,5 млрд рублей. За год его стоимость выросла в три раза

В Сириусе недвижимость deluxe-класса строит MANTERA Seaview residence. Об этом пишет «Коммерсантъ-Черноморье».

Здания в форме каскада расположены на первой береговой линии. Средняя цена кв. м составляет 3,4 млн руб., а средняя стоимость апартаментов — около 332 млн руб. На 6-м, 7-м и 8-м этажах находятся пентхаусы, из которых есть выход на собственную кровлю с террасой более 70 кв. м. В пентхаусе расположены кухня-гостиная с lounge-зоной, мастер-спальня, кабинет, несколько ванных комнат, гостевые спальни и балконы.

В 2022 году Сочи (и Сириус) стал лидером по стоимости недвижимости за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В прошлом году стоимость элитной недвижимости на федеральной территории в посёлке Сириус была 2,5 млн руб. за кв. м. В этом году цены выросли почти в три раза.

Поселок городского типа Сириус образовали в феврале 2020 года. В марте того же года депутаты ЗСК одобрили реорганизацию поселка в отдельный муниципалитет. В ноябре Сириусу присвоили статус первой в России федеральной территории. В федеральное управление перешёл Олимпийский парк, объекты Имеретинской низменности и образовательный центр «Сириус». Уже тогда эксперты в области недвижимости предсказывали резкий рост стоимости квадратного метра.

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