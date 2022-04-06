Рассказываем, как можно потратить несколько сотен миллионов рублей на жилье в Краснодаре и Сочи

В Сочи начал расти спрос на элитные особняки. По данным риелторов, одни из обязательных атрибутов такого жилья — бассейн и баня. Цены на такие дома варьируются от нескольких сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей.

Два самых дорогих дома в Сочи стоят 2 млр рублей каждый. Один из особняков площадью более 1,6 тыс. кв. метров располагается в Хостинском районе на участке в 14 соток. Его не могут продать с февраля 2020 года. Второй дом появился на рынке недавно. Его площадь составляет 500 метров, а размер участка 1,2 га, сообщила Лента.ру.

Всего в Сочи продается почти 700 особняков стоимостью от 100 млн рублей. Почти во всех из них есть бассейны, баня есть в примерно половине из них.