Рассказываем, как можно потратить несколько сотен миллионов рублей на жилье в Краснодаре и Сочи
Сколько стоят самые дорогие дома в Сочи и Краснодаре? Юга.ру сделали небольшую подборку
В Сочи начал расти спрос на элитные особняки. По данным риелторов, одни из обязательных атрибутов такого жилья — бассейн и баня. Цены на такие дома варьируются от нескольких сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей.
Два самых дорогих дома в Сочи стоят 2 млр рублей каждый. Один из особняков площадью более 1,6 тыс. кв. метров располагается в Хостинском районе на участке в 14 соток. Его не могут продать с февраля 2020 года. Второй дом появился на рынке недавно. Его площадь составляет 500 метров, а размер участка 1,2 га, сообщила Лента.ру.
Всего в Сочи продается почти 700 особняков стоимостью от 100 млн рублей. Почти во всех из них есть бассейны, баня есть в примерно половине из них.
Элитным жильем можно обзавестись и в Краснодаре. На сайте объявлений «Авито» есть 64 дома стоимостью от 100 млн рублей. Самый дорогой обойдется в 520 млн рублей. Он расположен в Прикубанском округе на улице Российской. В особняке пять комнат и дизайнерский ремонт.
Еще один коттедж в черте города продается за 420 млн рублей. Пятикомнатный дом площадью 900 кв. метров располагается на улице Береговой. В нем есть баня, сауна, бассейн, гостевой дом и блок охраны.
Замыкает тройку особняк на улице Титова за 400 млн рублей. Дом построен на участке в 28 соток, в нем есть пять спален, рабочий кабинет, шесть санузлов, хамам, баня, бассейн, гараж с навесом под несколько автомобилей и помещение для охраны. Но как он выглядит — неизвестно. Продавец не опубликовал фото и сообщил, что договариваться о просмотре необходимо за несколько дней.
Ранее Юга.ру писали, что за 10 млн в Краснодаре можно купить квартиру в памятнике архитектуры — особняке 1909 года. А любители роскоши могут приобрести двухкомнатную квартиру в пятиэтажке за 6,3 млрд рублей.