До конца года в Анапе достроят северный обход. Скоростная трасса пойдёт на Крым
Новая скоростная трасса свяжет М-4 «Дон» с Крымским полуостровом, автодорога пойдёт в обход Анапы
Длина северного обхода составит 13,5 км. Это четырехполосная трасса, на ней построят три транспортные развязки, пять мостов, проведут электроосвещение по всей протяженности. Задача новой трассы соединить федеральную дорогу Новороссийск — Керчь в единый скоростной путь до Крымского полуострова. Сейчас строители уже закончили новый съезд к железнодорожному вокзалу в посёлке Верхнее Джемете.
Как сообщили в администрации Анапы, рабочие закончили укладывать дорожное полотно за посёлком Пятихатки. В этом районе движение по участку новой трассы до октября запущено по временной схеме. На участке чуть больше 3 километров установили барьерное ограждение и дорожные знаки.
Разработка нового участка трассы Новороссийск — Керчь с 47 по 52 км в обход Анапы началась ещё в 2012 году. Трасса станет частью скоростного коридора из Краснодарского края к Севастополю. В 2019 году стоимость строительства участка оценивалась примерно в 8,4 млрд рублей.
Ранее Юга.ру писали, что Дальний Западный обход Краснодара планируют сдать раньше срока — летом 2023 года. Объездная трасса поможет сократить путь к Чёрному морю. В июне под Темрюком строили мост через реку Кубань. Он стал частью скоростной трассы из Краснодара в Крым.