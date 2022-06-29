КТК выплатил государству более 5 млрд рублей из-за разлива нефти под Новороссийском

Ранее Юга.ру писали, что в августе 2021 года во время загрузки танкера Minerva Symphony с терминала «Каспийского трубопроводного консорциума» произошел разлив нефти. В КТК заявили, что площадь пятна составила около 200 кв. метров. Ученые РАН сделали снимок из космоса и сообщили, что пятно в 400 тыс. раз больше заявленного и составляет 80 кв. километров. Нефтепродукты попали в дельфинарий в Утрише и добрались до Абрау-Дюрсо.

По факту разлива нефти возбудили уголовное дело. Позже Росприроднадзор озвучил сумму ущерба — 4,4 млрд рублей. В КТК не согласились с такой оценкой. В апреле 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора к КТК за ущерб от разлива нефти. Представитель ведомства на суде заявил, что КТК хочет привлечь стороннюю организацию для перерасчета суммы. Такую меру консорциум предлагал из-за сильных разногласий сторон в расчетах. В Росприроднадзоре сочли, что компания хочет затянуть судебный процесс. В конечном итоге сумма ущерба выросла до 5,3 млрд рублей.