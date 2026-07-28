Сочинец залил пеной сирену оповещения об атаках БПЛА. Ему грозит до 5 лет
В Сочи правоохранители задержали 38-летнего местного жителя, который залил монтажной пеной сирену
28 июля пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в Лазаревском районе Сочи сотрудники ППС совместно с ФСБ задержали 38-летнего местного жителя, который вывел из строя систему оповещения.
О повреждении акустической системы, установленной на фасаде дома на улице Мостовой, в правоохранительные органы сообщил оператор ЕДДС. Личность подозреваемого быстро установили.
Полицейские выяснили, что ночью мужчина из «хулиганских побуждений» залил сирено-речевую установку монтажной пеной.
В отношении жителя Сочи возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Как писали Юга.ру, вечером 26 июля в Сочи водитель с шестью детьми в машине превысил скорость и врезался в тоннель. Погибли пять человек.