Сочинец залил пеной сирену оповещения об атаках БПЛА. Ему грозит до 5 лет

Краснодарский край

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  • © Фото Kindel Media, pexels.com
    © Фото Kindel Media, pexels.com

В Сочи правоохранители задержали 38-летнего местного жителя, который залил монтажной пеной сирену

28 июля пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в Лазаревском районе Сочи сотрудники ППС совместно с ФСБ задержали 38-летнего местного жителя, который вывел из строя систему оповещения.

О повреждении акустической системы, установленной на фасаде дома на улице Мостовой, в правоохранительные органы сообщил оператор ЕДДС. Личность подозреваемого быстро установили.

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В отношении жителя Сочи возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как писали Юга.ру, вечером 26 июля в Сочи водитель с шестью детьми в машине превысил скорость и врезался в тоннель. Погибли пять человек.

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