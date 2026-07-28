Сочинец залил пеной сирену оповещения об атаках БПЛА. Ему грозит до 5 лет

В Сочи правоохранители задержали 38-летнего местного жителя, который залил монтажной пеной сирену

28 июля пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в Лазаревском районе Сочи сотрудники ППС совместно с ФСБ задержали 38-летнего местного жителя, который вывел из строя систему оповещения.

О повреждении акустической системы, установленной на фасаде дома на улице Мостовой, в правоохранительные органы сообщил оператор ЕДДС. Личность подозреваемого быстро установили.