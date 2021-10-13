Жители Кубани жалуются на нашествие жуков-вонючек
Уже несколько дней жители разных районов Кубани жалуются в соцсетях на нашествие клопов
С начала октября кубанцы жалуются в соцсетях на огромное количество жуков-вонючек. В паблики выкладывают фото и видео с клопами, которые облепливают заборы и стены домов.
На клопов жалуются жители Сочи, Новороссийска, Апшеронска, Крымска и Горячего Ключа. В телеграм-канале «Сочи Онлайн» написали, что жуки садятся на окна и сетки:
«Каждый день выкидываю с окна по 50 штук этих противных вонючек. И так каждую осень. Клопам становится холодно в лесу, и они летят греться на дом. Такая атака длится 2–3 месяца, пока они не замерзнут зимой».
Специалисты говорят, что клопы ищут место для зимовки, поэтому атакуют дома. С наступлением холодов насекомые исчезнут.
Как рассказал «Комсомольской правде» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко, мраморный клоп не опасен для человека, это растительноядное насекомое.
«Насекомые осенью ищут места для спячки. Они заползают в щели, строения, дома, под кору деревьев, словом, ищут укрытия. Очень часто клопы находят себе убежища в тряпках, стройматериалах, кирпичах, досках, чтобы перезимовать. До этого они находились в естественной природной среде, в листве деревьев и кустарников. А сейчас они прекратили питание и ищут места потеплее. Именно поэтому стали попадаться на глаза в большом количестве», — пояснил Голубитченко.