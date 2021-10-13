Жители Кубани жалуются на нашествие жуков-вонючек

Уже несколько дней жители разных районов Кубани жалуются в соцсетях на нашествие клопов

С начала октября кубанцы жалуются в соцсетях на огромное количество жуков-вонючек. В паблики выкладывают фото и видео с клопами, которые облепливают заборы и стены домов.

На клопов жалуются жители Сочи, Новороссийска, Апшеронска, Крымска и Горячего Ключа. В телеграм-канале «Сочи Онлайн» написали, что жуки садятся на окна и сетки:

«Каждый день выкидываю с окна по 50 штук этих противных вонючек. И так каждую осень. Клопам становится холодно в лесу, и они летят греться на дом. Такая атака длится 2–3 месяца, пока они не замерзнут зимой».