В Анапе божьи коровки заполонили пляжи

Краснодарский край

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На пляжах Анапы 9 июля местные жители засняли нашествие божьих коровок

О том, что пляжи Анапы атаковали божьи коровки стало известно из соцсетей. Отдыхающие сняли на видео как летающие насекомые облепляют вещи, пляжные зонты и заборы.

В городской администрации «Коммерсанту» пояснили, что насекомые атаковали несколько городских пляжей, но ничего чрезвычайного в это нет. В Россельхознадзоре сказали, что борьба с такими насекомыми не относится к компетенции ведомства.

Напомним, в мае Чистяковскую рощу Краснодара атаковали зеленые гусеницы. В Россельхознадзоре сказали, что такое случается раз в 3-4 года.

Анапа Насекомые Пляжи Экология

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