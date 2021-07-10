В Анапе божьи коровки заполонили пляжи
На пляжах Анапы 9 июля местные жители засняли нашествие божьих коровок
О том, что пляжи Анапы атаковали божьи коровки стало известно из соцсетей. Отдыхающие сняли на видео как летающие насекомые облепляют вещи, пляжные зонты и заборы.
В городской администрации «Коммерсанту» пояснили, что насекомые атаковали несколько городских пляжей, но ничего чрезвычайного в это нет. В Россельхознадзоре сказали, что борьба с такими насекомыми не относится к компетенции ведомства.
Напомним, в мае Чистяковскую рощу Краснодара атаковали зеленые гусеницы. В Россельхознадзоре сказали, что такое случается раз в 3-4 года.