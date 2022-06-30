«Агрокомплекс» увеличил объем производства йогуртов и сменил дизайн их упаковки

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
    © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва традиционно увеличил объем производства йогуртов в весенне-летний сезон

К лету спрос на йогурты от «Агрокомплекса» традиционно вырос на 27%. К этому сезону компания улучшила состав продукции и разработала новый дизайн упаковки.

«Жителям и гостям юга России давно полюбились наши продукты йогуртно-десертной группы, и каждый весенне-летний период мы замечаем повышение спроса на йогурты. Чтобы порадовать покупателей, в этом году мы сделали их более насыщенными, увеличили массовую долю жирности до 2,5-3,5% и провели редизайн упаковки. Увидев наши йогурты на полке, вы сразу вспомните вкус сочных и свежих южных фруктов и ягод», — отметила руководитель группы бренд-менеджмента дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

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Йогурты торговой марки «Агрокомплекс Выселковский» изготовлены исключительно из компонентов отечественного производства. Свежее коровье молоко поступает с собственных ферм компании. Наполнители готовят из спелых кубанских фруктов и ягод — персика, яблока, груши, малины, вишни. У продукта чистый состав с натуральными загустителями и ароматизаторами и низкая калорийность, он содержит пробиотики и витамины.

В ассортименте есть йогурты на любой вкус: питьевые и те, которые можно есть ложкой, термостатные — всего 16 видов. В 2021 году поклонники йогуртов купили 2,5 тыс. тонн продукции, при этом половину из них — в собственной розничной сети «Агрокомплекс Выселковский». Учитывая пожелания покупателей, холдинг планирует расширить линейку и ввести новые запоминающиеся вкусы.

Ранее Юга.ру рассказывали, что на фестивале GASTREET в сочинской Красной Поляне «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва сообщил о начале промышленного выпуска и продажи выдержанных сыров (12 и более месяцев) торговой марки «Николаевские сыроварни». Также Юга.ру писали, что колбасу «Докторскую» торговой марки «Агрокомплекс Выселковский» отметили знаком качества «Сделано на Кубани».

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» Еда Продукты питания

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