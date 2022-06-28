Докторская колбаса от «Агрокомплекса» получила знак качества «Сделано на Кубани»
Колбасу «Докторскую» торговой марки «Агрокомплекс Выселковский» отметили знаком качества «Сделано на Кубани»
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва выпускает «Докторскую» на мясокомбинате «Выселковский» с 1995 года. Колбасу производят из охлажденного мяса с собственных ферм холдинга в строгом соответствии с ГОСТом, в составе — свинина и высококачественная говядина. Она хорошо подходит для бутербродов, салатов и одного из любимых летних блюд на Кубани — окрошки.
«Бренд «Агрокомплекс» успешно подтверждает имидж высококачественной и конкурентоспособной кубанской продукции. За четыре года знак качества «Сделано на Кубани» на своих упаковках разместили 79 продуктов холдинга», — отметила начальник отдела контроля качества «Агрокомплекса» Нина Фирсткова.
Сделано на Кубани:
В 2022 году по итогам IX краевого конкурса «Сделано на Кубани» знак качества присвоили 291 товару от 95 организаций. Вновь стали лауреатами молочные и мясные продукты от «Агрокомплекса»: творог «Домашний» 18% жирности, сметана 15%, 20% и 25% жирности, пастеризованное молоко 1,0%, 2,5% и 3,2% жирности, кефир 1,0%, 2,5% и 3,2% жирности, мясные консервы «Свинина тушёная первый сорт» и «Говядина тушёная высший сорт», сосиски «Говяжьи», а также колбасы варёные «Любительская», «Столичная» и «Докторская».
Конкурс «Сделано на Кубани» проводится в Краснодарском крае с 2018 года. Его цель — стимулировать локальное производство, помогать защите от подделок, информировать потребителей о высоком качестве награжденных знаком товаров, повышать узнаваемость кубанской продукции и способствовать привлечению инвестиций. Критерии оценки — качество и безопасность, процент содержания местного сырья, актуальность и эксклюзивность продукта.
Знаком качества обладают уже более тысячи товаров из 259 организаций региона — от продуктов питания до сельхозтехники. Они прошли всестороннюю экспертную оценку и лабораторные исследования.
Организатор конкурса — Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва (бренды «Агрокомплекс Выселковский», «Николаевские сыроварни», Labinsk Beef) занимает второе место в России по производству молока, четвертое — по мясу, пятое — по сахару, третье место по площади сельскохозяйственных земель и первое — по их стоимости.