«Агрокомплекс» обновил оборудование для производства творога и собирается выпускать 700-граммовые упаковки

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева интегрировал новую линию оборудования для производства рассыпчатого творога на заводе «Сыры Кубани». Оно будет изготавливать до 8 тонн продукта в сутки

Мощность нового оборудования для производства рассыпчатого творога на заводе «Сыры Кубани» рассчитана на выпуск до 8 тонн готового продукта в сутки. Полностью загрузить производство планируют до конца 2022 года.

«Инвестиции в проект установки новой линии по производству рассыпчатого творога на нашем роботизированном заводе — порядка 80 млн рублей. Высокопроизводительное оборудование позволяет увеличить объемы выработки творога на 50% от уровня прошлого года. При этом максимально закрытая схема технологического процесса увеличит срок годности продукции в два раза и повысит ее вкусовые качества», — отметила директор ООО «Сыры Кубани» Юлия Харевич.

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Изготовленный на новых мощностях рассыпчатый творог 5% и 9% жирности, а также обезжиренный продают под торговой маркой «Агрокомплекс Выселковский». Как и вся молочная продукция «Агрокомплекса», он изготавливается из свежего молока коров с собственных ферм холдинга и проходит строгий контроль качества.

Для производства 1 тонны творога используют 7,5 тонн натурального молока. В 2021 году предприятия холдинга выработали более 2 тыс 800 тонн творога и творожных изделий. Всего «Агрокомплекс» выпускает 19 видов творожной продукции.

Творожную продукцию можно найти на полках фирменных магазинов «Агрокомплекс Выселковский» и других федеральных сетей. В июле завод выпустит семейный формат рассыпчатого творога в 700-граммовой фасовке.