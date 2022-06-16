Сделано на Кубани: кто и как делает в Краснодарском крае выдержанные сыры

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
    © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

На фестивале GASTREET в сочинской Красной Поляне «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва сообщил о начале промышленного выпуска и продажи выдержанных сыров (12 и более месяцев) торговой марки «Николаевские сыроварни».

GASTREET — фестиваль, на котором профессионалы ресторанного дела делятся опытом, идеями и узнают о трендах отрасли. В этом году проект собрал более 5 тыс. участников — лучших рестораторов, шеф-поваров страны и гостей. На фестивале «Агрокомплекс» провел дегустацию премиальных сыров новой коллекции Selection. Уже в июне Parmesan Gold, Gruyere Original, Emmental Gold и Gouda Gold появятся на полках торговых сетей.

«Планируемый объем производства коллекции Selection — 51 тонна в ассортименте в год. По мнению экспертов, продукты премиальной сырной линейки по вкусовым и внешним качествам не уступают европейским аналогам. Эти сыры изготовлены из отборного молока и имеют длительный срок созревания, что делает их вкус и аромат более выраженным и изысканным. В отличие от полутвердых сыров завода эти продукты созревают длительно, более двенадцати месяцев, за счёт чего имеют более плотную структуру», — рассказала директор ООО «Сыры Кубани» Юлия Харевич.

Дегустация сыров «Николаевские сыроварни» на фестивале GASTREET

Дегустация сыров «Николаевские сыроварни» на фестивале GASTREET

Выдержанные сыры производит роботизированный завод «Сыры Кубани», открытый в Краснодарском крае 5 лет назад (в 2018 году). Для достижения высокого и стабильного качества продукции тут автоматизировали все этапы — от производства до созревания и хранения сыров. Здесь перерабатывают до 500 тонн молока и до 450 тонн сыворотки в сутки с потенциалом в 600 и 550 тонн соответственно.

Под маркой «Николаевские сыроварни» завод ежедневно выпускает более 20 видов сыров общим объемом до 58 тонн готовой продукции. Всего в ассортименте 39 наименований: полутвёрдые и твёрдые, свежие сыры и Pasta Filata, творог, масло, сухие молочные продукты. Товары бренда регулярно получают признание международных, всероссийских и региональных конкурсов.

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«Новая реальность диктует новые решения, новые инструменты и новые идеи, поэтому именно сейчас живое общение рестораторов, шеф-поваров и производителей приобрело особую ценность. Мы рады, что на площадке Gastreet мы смогли стать друг другу полезными, и каждый увезет отсюда в свой город уникальный опыт. Наша общая цель — развивать культуру питания и кормить людей вкусными блюдами из качественных и полезных продуктов, например, таких, как производит «Агрокомплекс», — сказал основатель ресторанного шоу GASTREET, ресторатор Дмитрий Левицкий.

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва (бренды «Агрокомплекс Выселковский», «Николаевские сыроварни», LabinskBeef) занимает второе место в России по производству молока, четвертое — по мясу, пятое — по сахару, третье место по площади сельскохозяйственных земель и первое — по их стоимости.

Агрохолдинг полного цикла объединяет 29 сельхозпредприятий, более 600 розничных магазинов, 32 тыс. сотрудников. Компания занимается животноводством, растениеводством, переработкой сельскохозяйственной продукции, производством продуктов питания, розничной торговлей.

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» Еда Продукты питания Сочи Фестивали

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