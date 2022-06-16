Сделано на Кубани: кто и как делает в Краснодарском крае выдержанные сыры

На фестивале GASTREET в сочинской Красной Поляне «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва сообщил о начале промышленного выпуска и продажи выдержанных сыров (12 и более месяцев) торговой марки «Николаевские сыроварни».

GASTREET — фестиваль, на котором профессионалы ресторанного дела делятся опытом, идеями и узнают о трендах отрасли. В этом году проект собрал более 5 тыс. участников — лучших рестораторов, шеф-поваров страны и гостей. На фестивале «Агрокомплекс» провел дегустацию премиальных сыров новой коллекции Selection. Уже в июне Parmesan Gold, Gruyere Original, Emmental Gold и Gouda Gold появятся на полках торговых сетей.

«Планируемый объем производства коллекции Selection — 51 тонна в ассортименте в год. По мнению экспертов, продукты премиальной сырной линейки по вкусовым и внешним качествам не уступают европейским аналогам. Эти сыры изготовлены из отборного молока и имеют длительный срок созревания, что делает их вкус и аромат более выраженным и изысканным. В отличие от полутвердых сыров завода эти продукты созревают длительно, более двенадцати месяцев, за счёт чего имеют более плотную структуру», — рассказала директор ООО «Сыры Кубани» Юлия Харевич.

Выдержанные сыры производит роботизированный завод «Сыры Кубани», открытый в Краснодарском крае 5 лет назад (в 2018 году). Для достижения высокого и стабильного качества продукции тут автоматизировали все этапы — от производства до созревания и хранения сыров. Здесь перерабатывают до 500 тонн молока и до 450 тонн сыворотки в сутки с потенциалом в 600 и 550 тонн соответственно.

Под маркой «Николаевские сыроварни» завод ежедневно выпускает более 20 видов сыров общим объемом до 58 тонн готовой продукции. Всего в ассортименте 39 наименований: полутвёрдые и твёрдые, свежие сыры и Pasta Filata, творог, масло, сухие молочные продукты. Товары бренда регулярно получают признание международных, всероссийских и региональных конкурсов.

«Новая реальность диктует новые решения, новые инструменты и новые идеи, поэтому именно сейчас живое общение рестораторов, шеф-поваров и производителей приобрело особую ценность. Мы рады, что на площадке Gastreet мы смогли стать друг другу полезными, и каждый увезет отсюда в свой город уникальный опыт. Наша общая цель — развивать культуру питания и кормить людей вкусными блюдами из качественных и полезных продуктов, например, таких, как производит «Агрокомплекс», — сказал основатель ресторанного шоу GASTREET, ресторатор Дмитрий Левицкий.