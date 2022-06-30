Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 30 июня

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 30 июня

Драмеди «Главная роль» (16+) рассказывает о миллиардере, который решил создать идеальный фильм и тем самым вписать свое имя в мировую историю. В основу сценария войдет книга Нобелевского лауреата, реализует его на экране самый модный режиссер, а главную роль исполнит кумир миллионов. Испания, Аргентина

Режиссеры Мариано Кон, Гастон Дюпра

Название комедии «Развод. Фильм первый» (16+) говорит само за себя. Супруги Витя и Илона в браке пробыли совсем недолго и из-за постоянных ссор решили разорвать отношения. Проблема в том, что они успели купить квартиру в ипотеку, которую сложно продать из-за перепланировки. Пока молодые люди ищут покупателей, им придется жить вместе в четырех стенах. Россия

Режиссер Константин Колесов

Хоррор «Проклятие Артура» (18+) рассказывает о 18-летнем Алексе — давнем фанате саги о приключениях мальчика в стране минипутов. Когда друзья предлагают ему отправиться в дорожное путешествие и побывать в заброшенном доме, где снимали его любимые фильмы, парень с радостью соглашается. Они и не подозревают, что за уик-энд их ждет. Франция

Режиссер Бартелеми Гроссманн

Биографическая драма «Боец: Король ринга» (16+) — история жизни и становления боксера Джема Белчера. Он стал легендой этого вида спорта в его переходный период, когда поединки были на кулаках без использования перчаток. Великобритания

Режиссер Дэниэл Грэм

Комедия «Танцы на высоте!» (12+) рассказывает о взаимоотношениях парня и девушки, которые стали буквально олицетворением конфликта культур, времени и традиций. Режиссер картины Амет Пики рассказал, что эта история родилась давно, еще во времена команды КВН «Махачкалинские бродяги». Россия

Режиссер Амет Пики

Мультфильм «Птицы как мы» (6+) — история о птичке по имени Хупу, которая не захотела жить по стантартам птичьего сообщества в отдельно взятой колонии пернатых и предпочла приключения устоявшейся скучной жизни. Однако стражи колонии не хотят просто так отпускать птичку, пытаясь вернуть её в родные края, под крону одного дерева. Погоня превращается в аттракцион абсурда попыток удержать жизнь в пусть и благополучной, но клетке, и преодоления своих страхов на пути к свободе. Босния и Герцеговина, Турция, Великобритания, США, Катар

Режиссеры Фарук Сабанович, Амела Сахара

Фэнтези «Школа волшебства» (6+) рассказывает о доброй и могущественной колдунье Долорес, которая занимается обучением одаренных детей основам магии. Однажды существование школы волшебников оказалось под угрозой, которую представляет собой некий барон, ненавидящий всех ведьм. Италия

Режиссер Паола Ранди

Хоррор «Паранормальные явления. Медиум» (16+) рассказывает о потомственной шаманке Ним, проживающей на северо-востоке Таиланда в регионе Исан. Она рассказала группе документалистов, которая снимает о ней фильм, что местное божество издревле вселялось в некоторых членов ее семьи и, наконец, выбрало Ним. На похоронах мужа сестры она замечает, что племянница странно себя ведет. Таиланд, Корея Южная

Режиссер Банйонг Писантханакун

Боевик «Коммандо» (16+) — это не повторный прокат фильма 1985 года с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Это самостоятельный фильм про элитного агента управления по борьбе с наркотиками, в дом которого вламываются грабители. Чтобы изгнать непрошенных гостей и защитить семью, ему нужно применить все свои навыки. США

Режиссер Азиф Акбар

Действие хоррора «Черная гора» (16+) происходит 31 декабря 1979 года в затерянном в карельских лесах санатории, куда приезжают пятеро студентов, чтобы подготовиться к новогоднему спектаклю. В разгар вечеринки в веселье вмешивается местный кочегар Витя, считающий себя потомков местных шаманов. Он проводит мистический обряд. Казахстан, Россия

Режиссеры Игорь Каленов, Анна Боровская