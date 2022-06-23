Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 23 июня

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Межсезонье», реж. Александр Хант, 2021 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership, www.youtube.com/c/centralpartnership
    Кадр из фильма «Межсезонье», реж. Александр Хант, 2021 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership, www.youtube.com/c/centralpartnership

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 23 июня

Приключенческая драма «VНУК» (16+) рассказывает о Юре, отслужившем в спецназе, а теперь занимающимся хип-хопом. Его дедушка попадает в больницу из-за того, что увидел своего врага времен Великой Отечественной войны в репортаже из Латвии о параде в честь СС. Герой отправляется в Европу, чтобы найти там унтерштурмфюрера Альфреда Вебера и устроить родственнику с ним встречу.

Россия
Режиссер Тимур Гарафутдинов

Героиня мультфильма «Творцы снов» (6+) Ника счастливо живет с отцом. Однажды она попадает в волшебную страну и получает удивительную способность превращать сны в реальность. По возвращении домой девочка узнает, что у папы есть любимая женщина, а у той — вредная дочь-подросток.

Дания
Режиссеры Ким Хаген Йенсен, Тонни Зинк

Криминальная мелодрама «Межсезонье» (18+) создана по мотивам трагического события, которое произошло в Стругах Красных 14 ноября 2016 года. Тогда современные Ромео и Джульетта превратились в Бонни и Клайда.

Главные герои — подростки Саша и Даня, им по 15 лет. Александра хочет совершить собственную революцию и уговаривает своего парня сбежать с ней из дома и бросить вызов несправедливому миру взрослых.

Россия
Режиссер Александр Хант

Психологический хоррор «Род мужской» (18+) рассказывает о молодой вдове Харпер, которая отправляется в английскую глушь в надежде прийти в себя после личной трагедии. Женщину начинает преследовать эксгибиционист, похожий на Джеффри, хозяина дома, который недавно арендовала героиня.

Великобритания
Режиссер Алекс Гарленд

Приключенческая комедия «Дикая» (16+) рассказывает о начинающей модели Алене, мечтающей покорить Москву. На столичной вечеринке она знакомится с богачом Егором, с которым отправляется в Ниццу. Только вот самолет приземляется не в средиземноморском городе на юго-востоке Франции, а в Якутии. В какой-то момент девушка остается совершенно одна в дикой тайге.

Россия
Режиссер Владимир Котт

Комедийная мелодрама «Мамочки» (16+) повествует о женских надеждах, страхах, тревогах, взлетах и падениях, расставаниях и возвращениях, любви и ненависти.

Чехия
Режиссер Войцех Моравец

Премьеры прошлой недели можно посмотреть здесь. Кроме того, в краснодарских кинотеатрах показывают немецкий фильм «Достучаться до небес» 1997 года. В центре сюжета оказываются двое неизлечимо больных мужчин.

А в культурном кластере «Колос» 23-25 июня пройдут показы фильмов-победителей международного фестиваля короткометражек Moscow Shorts.

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