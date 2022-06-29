В Краснодаре в кино покажут фильм «Ускользающая красота» 1995 года

В кинотеатрах сети «Монитор» в Краснодаре в прокат выйдет итальянский фильм Бернардо Бертолуччи «Ускользающая красота», снятый в 1995 году

19-летняя американка Люси Хэрмон после самоубийства матери, известной поэтессы и модели, отправляется в Италию, чтобы провести лето на вилле давних друзей семьи. Девушка планирует выяснить, кто ее настоящий отец, поскольку в дневнике родительницы есть запись о ее интимной близости с неназванным мужчиной, после которой на свет появилась Люси.

Фильм номинировался на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и открыл миру актрису Лив Тайлер, это была ее первая большая роль в полнометражном кино.

Лента выйдет в прокат на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты в продаже.