В Краснодаре в кино покажут фильм «Ускользающая красота» 1995 года

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Ускользающая красота», реж. Бернардо Бертолуччи, 1995 год © Скриншот видео с YouTube-канала Cinemaniac, www.youtube.com/channel/UCRdMMgn_-2d9nMVKYWvKTNw
    Кадр из фильма «Ускользающая красота», реж. Бернардо Бертолуччи, 1995 год © Скриншот видео с YouTube-канала Cinemaniac, www.youtube.com/channel/UCRdMMgn_-2d9nMVKYWvKTNw

В кинотеатрах сети «Монитор» в Краснодаре в прокат выйдет итальянский фильм Бернардо Бертолуччи «Ускользающая красота», снятый в 1995 году

19-летняя американка Люси Хэрмон после самоубийства матери, известной поэтессы и модели, отправляется в Италию, чтобы провести лето на вилле давних друзей семьи. Девушка планирует выяснить, кто ее настоящий отец, поскольку в дневнике родительницы есть запись о ее интимной близости с неназванным мужчиной, после которой на свет появилась Люси.

Фильм номинировался на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и открыл миру актрису Лив Тайлер, это была ее первая большая роль в полнометражном кино.

Лента выйдет в прокат на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты в продаже.

Кроме того, в кинотеатрах всё еще можно посмотреть немецкий фильм «Достучаться до небес» 1997 года. В центре сюжета оказываются двое неизлечимо больных мужчин.

Афиша Краснодара Кино Кинопрокат Краснодар

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В Краснодаре в кино покажут фильм «Ускользающая красота» 1995 года
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