В Краснодаре покажут работы художника Николая Рериха из фондов Русского музея

Представлены работы разных периодов его жизни и творчества. Посетители увидят произведения раннего, так называемого российского периода: «Дозор», «Тени», «Змиевна». В «индийский» период вошли работы «Ковер-самолет», «Голубые горы. Гималаи», «Тибет» и другие. Всего в Краснодар привезут более 40 работ.

Выставка дополнена эскизами к балету «Весна священная», драме «Пер Гюнт», эскизами декораций для постановки половецких плясок из оперы Бородина «Князь Игорь». Как сообщили в пресс-службе музея, экспозиция будет сопровождаться просветительскими мероприятиями, экскурсиями и мастер-классами.

Николай Рерих — художник, сценограф, философ, писатель, путешественник, археолог и общественный деятель. Создал около 7 тыс. картин, многие из которых находятся в различных галереях мира и частных коллекциях.

Выставка будет работать до 18 сентября по адресу улица Красная, 13. Стоимость билетов от 100 до 300 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына работает выставка Михаила Смаглюка «АЧТОКАК», там представлены его ювелирные работы за 30 лет. В краевом выставочном зале можно увидеть скульптуры Алексея Кашанова из серии «Пластика стали».

В музее имени Коваленко доступна персональная экспозиция Руслана Тугуза «Присутствие неизвестного». А в кофейне «Чехов» работает персональная выставка Дмитрия Гаюна Fables. Представлено 18 работ в технике масляной и акриловой живописи.