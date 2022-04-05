В Сочи оползень разрушил трассу

После обильных осадков и таяния снега на трассе около села Ермоловка в Адлерском районе Сочи сошел оползень. После этого оказалась разрушена трасса. Пласты асфальта ушли вниз по склону вместе с землей.

Местные жители попросили помощи в социальных сетях. В телеграм-канале «Сочи №1» они разместили фото обвалившейся трассы и попросили отремонтировать дорогу. На кадрах видно, что участок трассы сильно пострадал и проехать по нему нельзя.