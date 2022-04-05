В Сочи оползень разрушил трассу

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Сочи №1», t.me/soch01
    © Скриншот из телеграм-канала «Сочи №1», t.me/soch01

Около села Ермоловка сошел сильный оползень и разрушил трассу

После обильных осадков и таяния снега на трассе около села Ермоловка в Адлерском районе Сочи сошел оползень. После этого оказалась разрушена трасса. Пласты асфальта ушли вниз по склону вместе с землей.

Местные жители попросили помощи в социальных сетях. В телеграм-канале «Сочи №1» они разместили фото обвалившейся трассы и попросили отремонтировать дорогу. На кадрах видно, что участок трассы сильно пострадал и проехать по нему нельзя.

В муниципальном центре управления Сочи ответили, что по этой дороге ввели локальный режим ЧС. На ремонт в скором времени выделят деньги, документация будет рассматриваться на краевой комиссии 11 апреля. Ориентировочный срок начала восстановительных работ — середина мая.

Это не первый случай, когда оползень в Сочи разрушил дорогу. В конце февраля в городе-курорте оползень сошел на семиэтажный дом, а за месяц до этого разрушил дорогу в районе Ореховских водопадов. Летом 2021 года оползень разрушил коттеджный поселок в Сергей-Поле, пострадали 20 домов.

Дороги Сочи

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