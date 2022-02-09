В Сочи из-за дождей на семиэтажный дом сошел оползень

9 февраля на улице Пластунской в Сочи из-за сильных дождей на семиэтажный дом сошел оползень

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, информация об оползне поступила в экстренные службы в 15:00. На место случившегося направили группу спасателей. Территорию дома расчищают 16 человек и 7 единиц техники. О повреждениях не сообщается.

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По данным чиновников, оползень сошел из-за сильных дождей. Ранее склон около этого дома укрепляли, там поднимали уровень опорной стены и вывозили грунт. Но этих мер оказалось недостаточно. По словам начальника отдела ЖКХ администрации Центрального района Сочи Дмитрия Учадзе, земля завалила придомовую территорию и подъезд.