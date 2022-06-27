В Краснодарском крае опять объявили штормовое предупреждение

Краснодарский край

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  • Шторм в Сочи © Нина Зотина, ЮГА.ру
    Шторм в Сочи © Нина Зотина, ЮГА.ру

На Кубани 28 июня обещают проливные дожди и сильный ветер, по прогнозу ГУ МЧС, из берегов могут выйти реки в 8 районах края

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, до конца суток 28 июня в крае сохранится непогода. На Кубани обещают ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 22 м/с. Температура ночью по краю опустится до +15 °C, днем поднимется до + 27 °C .

В Чёрном море на участке от Анапы до Магри возможны смерчи. Утром 28 июня в Краснодаре переменная облачность, кратковременный дождь. По сообщению Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в низинах и у водоёмов возможен туман.

На реках бассейна реки Кубань возможно повышения уровня воды. На юго-востоке края в опасной зоне: Апшеронский, Мостовской, Лабинский, Белореченский районы. На юго-западе: Крымский, Абинский, Северский районы, Горячий Ключ. Возможен разлив рек на Черноморском побережье.

Ранее Юга.ру рассказывали, какие улицы в Краснодаре затопило из-за ливней. На улице Московской местные жители устроили заплыв на лодках по проезжей части. В Сочи продолжают поиски мужчины и троих детей, пропавших в море после шторма.     

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