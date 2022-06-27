В Сочи спасатели четвертые сутки ищут мужчину и троих детей, которых унесло в море 24 июня

24 июня в Лазаревском районе Сочи в море смыло две машины, в которых находились семь человек. К утру 27 июня спасатели нашли тела двух женщин и спасли одного мужчину

Ранее Юга.ру писали, что 24 июня рядом с поселком Зубова Щель в Лазаревском районе течением реки Чемитоквадже в море смыло два автомобиля. Власти Сочи тогда сообщили, что на машинах у реки остановились две семьи из Ставропольского края (семь человек). Одного мужчину удалось спасти, он плавал в море, держась за бревно. Пострадавшего доставили в больницу с переохлаждением. Позже спасатели нашли тела двух женщин. Еще один мужчина и три ребенка числятся пропавшими. В краевом управлении СК России возбудили уголовное дело по факту смерти двух человек во время шторма.