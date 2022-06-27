В Сочи спасатели четвертые сутки ищут мужчину и троих детей, которых унесло в море 24 июня

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

24 июня в Лазаревском районе Сочи в море смыло две машины, в которых находились семь человек. К утру 27 июня спасатели нашли тела двух женщин и спасли одного мужчину

Ранее Юга.ру писали, что 24 июня рядом с поселком Зубова Щель в Лазаревском районе течением реки Чемитоквадже в море смыло два автомобиля. Власти Сочи тогда сообщили, что на машинах у реки остановились две семьи из Ставропольского края (семь человек). Одного мужчину удалось спасти, он плавал в море, держась за бревно. Пострадавшего доставили в больницу с переохлаждением. Позже спасатели нашли тела двух женщин. Еще один мужчина и три ребенка числятся пропавшими. В краевом управлении СК России возбудили уголовное дело по факту смерти двух человек во время шторма.

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По данным на 27 июня, поиски мужчины и троих детей продолжаются. Дважды в район операции вылетал вертолет К-32, спасатели обследовали 114 км береговой линии.

«Наземной группировкой обследовано 114 км береговой линии. Группами поиска в акватории обследовано 30 кв. км с катеров. Проведены водолазные работы, три спуска по два часа. К поисково-спасательным работам привлечено 102 человека, 21 единица техники, 1 воздушное судно, 5 плавсредств», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, из-за шторма в Лазаревском районе ввели режим ЧС, он действует в Головинке, Солониках, Алексеевском, Зубовой Щели, Катковой Щели, Марьино, Татьяновке, Мирном, Тхагапше, Малом Кичмае и Большом Кичмае. В 10 населенных пунктах специальные комиссии оценивают ущерб, оперштабы из спасателей, чиновников, депутатов и полицейских помогают жителям, сотня волонтеров убирает улицы.

МЧС Погода Следственный комитет Сочи

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