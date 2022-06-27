Камерунский сухогруз, который сел на мель под Туапсе, отбуксировали от берега

18 июня сухогруз Lider Bulut в районе порта Туапсе сел на мель и сильно накренился. Росморречфлот сообщил, что 26 июня его отбуксировали

Сухогруз Lider Bulut провел неделю в прибрежной зоне Туапсе. Судно село на мель из-за нарушения работы балластной системы. На борту было 28 человек, все они граждане Грузии и Турции. Из-за пробоины в машинное отделение стала поступать вода. Судно обследовали спасатели, дно проверили водолазы. Первая попытка отбуксировать сухогруз не удалась. 22 июня пресс-служба Росморречфлота заявила, что при попытке снять судно с мели увеличился его крен. О второй попытке специалисты заявили 27 июня.

«Вчера вечером судно сняли с мели. Крен небольшой, на момент снятия с мели было 3 градуса, сейчас столько же. Воду вчера откачивали из ряда внутренних помещений, из цистерн, с третьей палубы. После этого «Спасатель Демидов» (аварийно-спасательное судно) снял его с мели и отбуксировал, поставил неподалеку на два якоря», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Росморречфлота.