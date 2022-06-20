У севшего на мель сухогруза под Туапсе нашли дыру в корпусе. Что известно о камерунском судне
Камерунский сухогруз запросил помощь у берегов Туапсе 18 июня. С тех пор судно продолжает терпеть бедствие
Ранее Юга.ру писали, что 18 июня судно Lider Bulut, которое ходит под флагом Камеруна, потерпело бедствие под Туапсе. Предварительная причина — проблемы с балластной системой. В итоге судно накренилось, а экипаж подал сигнал бедствия. К месту происшествия направили катер «Валерий Барский» и водолазный катер «Водолаз-31». Для предотвращения возможного разлива нефти водолазы установили у сухогруза боновые ограждения.
Позже в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что водолазы обследовали судно и нашли там «несколько отверстий». Также в ведомстве заявили, что команда сухогруза собирается заделать шпигаты — технологические отверстия для слива воды за борт судна, через которые вода может также поступать на борт судна, если судно накренено.
19 июня стало известно, что в машинное отделение судна начала поступать вода. Вместе с тем в ведомстве заявили об уменьшении крена судна — с 15 градусов до 13,3 градусов.
В мае на Авито появилось объявление о продаже сухогруза Rio:
Агентство ТАСС со ссылкой на свои источники сообщило, что экипаж своими силами проводил ремонт системы. На время проведения работ порт Туапсе выделил буксир для откачки воды, поступающей из-за поломки. Вечером 19 июня капитан попросил буксирами доставить судно до причала и поставить на мель, чтобы судно не перевернулось во время ремонта.
20 июня в Росморречфлоте сообщили, что крен судна уменьшился, на этот раз до 13 градусов. Технологическое отверстие, из-за которого (вероятно) вода поступала в отсеки, заделали. Течь удалось остановить. В ночь на 20 июня из отсеков судна продолжали откачивать воду. Водолазы продолжают осмотр корпуса сухогруза. По данным на утро 20 июня кормовую часть третьей грузовой палубы, которая находилась под водой, уже осушили.
Днем 20 июня в телеграм-канале «Туподар» опубликовали фотографию с места происшествия, на которой видно пятно на поверхности моря. Официальной информации о загрязнении акватории не поступало.
Что за сухогруз. Известно, что сухогруз перевозит фрукты. На борту находится 28 человек экипажа, среди них граждане Турции и Грузии, судно находится в 250 м от берега.