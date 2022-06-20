У севшего на мель сухогруза под Туапсе нашли дыру в корпусе. Что известно о камерунском судне

Камерунский сухогруз запросил помощь у берегов Туапсе 18 июня. С тех пор судно продолжает терпеть бедствие

Ранее Юга.ру писали, что 18 июня судно Lider Bulut, которое ходит под флагом Камеруна, потерпело бедствие под Туапсе. Предварительная причина — проблемы с балластной системой. В итоге судно накренилось, а экипаж подал сигнал бедствия. К месту происшествия направили катер «Валерий Барский» и водолазный катер «Водолаз-31». Для предотвращения возможного разлива нефти водолазы установили у сухогруза боновые ограждения.

Позже в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что водолазы обследовали судно и нашли там «несколько отверстий». Также в ведомстве заявили, что команда сухогруза собирается заделать шпигаты — технологические отверстия для слива воды за борт судна, через которые вода может также поступать на борт судна, если судно накренено.

19 июня стало известно, что в машинное отделение судна начала поступать вода. Вместе с тем в ведомстве заявили об уменьшении крена судна — с 15 градусов до 13,3 градусов.