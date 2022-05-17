Севший на мель теплоход Rio решили продать на Авито за 50 млн рублей

Судно село на мель под Геленджиком в декабре 2018 года. С тех пор оно стоит на берегу Черного моря

Что было раньше. Напомним, сухогруз Rio (под флагом Того) выбросило на берег во время шторма 12 декабря 2018 года в между Геленджиком и Кабардинкой (в районе мыса Дооб). Экипаж судна подал сигнал бедствия, но из-за волнения моря к нему не смогли подойти и оказать помощь. На борту судна, по данным транспортной полиции, находился 21 человек. Экипаж состоял из граждан Сирии. Из-за этого там планировали создать зону пограничного и таможенного контроля (вокруг сухогруза). Позже пограничники сообщили, что не будут создавать такую зону. К февралю 2019 года на судне оставалось девять членов экипажа. В течение нескольких лет выброшенный на берег сухогруз стал местом паломничества туристов. В социальных сетях появилась страница сухогруза (не ведется с октября 2021 года). Сам сухогруз перешел в частные руки. К судну устраивали платные экскурсии. Местные чиновники назвали это незаконным.

«Действительно, у нового владельца сухогруза есть документы на него и его демонтаж. При этом власти не согласовывали с ним проведение экскурсий на судне. Более того, мы категорически против этого», — заявил тогда глава администрации Кабардинского внутригородского округа Григорий Кялов. Он сообщил, что уже дал поручение правоохранительным органам заняться этим вопросом и не допустить проведения экскурсий. При этом по какой причине их не разрешено проводить, он не уточнил.

26 июля 2019 года на странице Rio появилось сообщение о том, что экскурсий на теплоход больше не будет. «Начинаются ремонтные работы. После этого судно спустят на воду, и оно уйдет с берегов Черного моря. Это произойдет в ближайшее время», — рассказали порталу Юга.ру новые владельцы сухогруза.

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В феврале 2022 года «Коммерсантъ-Кубань» писал, что сухогруз могут утилизировать из-за ратификации Россией международной конвенции «Об удалении затонувших судов». Ее подписал президент России Владимир Путин в декабре 2021 года. «Присоединение к Конвенции позволит расширить возможности Российской Федерации в области обеспечения безопасности мореплавания и защиты окружающей среды от загрязнения морских акваторий во внутренних морских водах, в территориальном море и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также устранить существующие правовые коллизии в регулировании вопросов предоставления страхового или иного финансового обеспечения ответственности, связанной с удалением затонувших судов», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Что теперь. 17 мая на сайте Авито появилось объявление о продаже судна за 50 млн рублей. Связаться с автором объявления не удалось. Объявление выставили на сайт из района Московского международного делового центра Москва-Сити. В объявлении говорится, что корабль был построен японской судостроительной компанией в 1985 году. В ПУ ФСБ по Краснодарскому краю и краевой прокуратуре Юга.ру сообщили, что на теплоход не действует каких-либо ограничений. В администрации Кабардинского внутригородского округа пока не прокомментировали информацию о статусе сухогруза.