По словам протодиакона Андрея Кураева, патриарха Кирилла не успели удержать из-за коронавируса

Напомним, 25 июня в Новороссийск приехал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, чтобы освятить храм Святых Петра и Февронии и провести Божественную литургию. Для этого в городе перекрыли часть центра и перенесли запланированный митинг «Экология Новороссийска». Закончив ритуал, патриарх Кирилл поскользнулся на мраморном полу при сходе с кафедры — судя по видео, на полу была вода. Окружающие не успели подхватить священнослужителя, но бросились ему на помощь после падения. Протодиакон Андрей Кураев написал в своем блоге, что патриарх не разрешает никому прикасаться к себе и поддерживать на ступеньках из-за коронавируса.

Уже через пару секунд после инцидента телеканал «Союз» сменил кадр на внешний вид храма. На момент публикации видеозаписи литургии нет на официальном ютуб-аккаунте «Союза» — возможно, ее удалили. Обновлено: патриарх объяснил, почему упал. Его слова приводят РИА Новости. «То, что я сегодня упал — ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но зато все вы запомните, конечно, сегодняшний день, как и я его запомню, но с радостью, благодарением ко всем вам, что вашими трудами был построен этот храм», — сказал патриарх Кирилл. Он не пострадал при падении.

Кураев, который обратил внимание на событие в Новороссийске, не первый раз публикует критические замечания о служащих Русской православной церкви. Ранее Епархиальный церковный суд Москвы даже запретил ему служение и лишил сана за оскорбление умершего от ковида протоирея Александра Агейкина. «В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса. А ведь я обращал внимание семинаристов, что эпидемия освободит много мест. Агейкин успел внести свой вклад в эпидемию бесстрашия: «За века церковь накопила богатейший опыт противодействия эпидемиям. Эпидемия черной смерти — чумы — была остановлена молитвой», — вспоминал Кураев 21 апреля 2020 года, в день смерти Агейкина. Через несколько дней он извинился перед семьей почившего в интервью.

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