В Новороссийске осужденные построят православный храм
В Новороссийске осужденные построят православный храм
Чин закладки храма-часовни на территории СИЗО-3 состоялся в конце июня. Строить храм будут осужденные. Сейчас на территории СИЗО есть домовой храм, размещенный в специальном помещении, но этого недостаточно для удовлетворения религиозных потребностей заключенных.
«Новая часовня станет центром сосредоточения духовной жизни учреждения, а также позволит более полноценно удовлетворять религиозные потребности верующих», — сообщили в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.
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Отец Василий 7 июля рассказал порталу Юга.ру, что храмы в местах отбывания наказания на Кубани начали строить в начале 90-х годов. Нет храма только на территории женской колонии. Священники регулярно посещают места заключения и проводят там службы.
Всего в Краснодарском крае в учреждениях, подведомственных УФСИН, действует 9 православных храмов, 2 часовни и 6 молитвенных комнат. В каждой колонии около 200 постоянных прихожан.