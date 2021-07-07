В Новороссийске осужденные построят православный храм

Чин закладки храма-часовни на территории СИЗО-3 состоялся в конце июня. Строить храм будут осужденные. Сейчас на территории СИЗО есть домовой храм, размещенный в специальном помещении, но этого недостаточно для удовлетворения религиозных потребностей заключенных.

«Новая часовня станет центром сосредоточения духовной жизни учреждения, а также позволит более полноценно удовлетворять религиозные потребности верующих», — сообщили в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.