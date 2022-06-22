Мэрия Новороссийска перенесла запланированный митинг и перекроет центр города. К ним едет патриарх

25 июня в Новороссийск с официальным визитом в епархию приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он освятит храм святых Петра и Февронии Муромских

О визите патриарха сообщила пресс-служба администрации города Новороссийска. Он совершит чин великого освящения храма святых Петра и Февронии Муромских на набережной в районе пляжа «Нептун». Затем в освященном храме совершит Божественную литургию. Начало богослужения в 8:30.

Как сообщал сайт «Наша газета Новороссийск», храм Святых Петра и Февронии на прошлой неделе был закрыт. Вокруг здания было установлено ограждение. В Новороссийской епархии изданию объяснили причину — ремонт.

22 июня на сайте администрации появилось постановление о том, что 25 июня некоторые части улиц в Новороссийске на несколько часов перекроют.

с 7:00 до 11:00

по ул. Цедрика, на участке от ул. Лейтенанта Шмидта до ул.Советов

с 7:00 до 15:00

по ул.Набережная имени адмирала Серебрякова, на участке от ул. Суворовская до ул. Исаева, и по ул. Исаева на участке от ул. Набережная имени адмирала Серебрякова до ул. Энгельса.

Как стало известно Юга.ру, из-за приезда в Новороссийск Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мэрия перенесла митинг в защиту Волочаевского пляжа «Экология Новороссийска». Он должен был состояться 26 июня. Теперь пройдёт 3 июля в парке Ленинского Комсомола с 12:00 до 16:00.

Ранее Юга.ру писали, что новороссийцы записали второе обращение к Путину с просьбой защитить Волочаевский пляж от застройки.