«Это храм божий, а у вас колеса грязные». Прихожанка церкви в Ростове рассказала, что на неё вылили ведро воды из-за коляски
В Ростове-на-Дону 18 июля женщину не пустили в церковь с годовалым ребенком из-за коляски
Об инциденте ростовчанка Светлана Лисова рассказала в паблике города. По ее словам, она пришла в церковь с годовалым ребенком, чтобы поставить свечи за упокой. Малыш уснул, и она решила зайти в храм с коляской, но ее не пустили.
Кроме того, Лисова рассказала, что на нее с ребенком вылили ведро воды.
«Это нормально? Я сначала ушла, потом решила вернуться и снять эту личность на видео. Святое место атаковали бесы», — написала она.
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На кадрах видео слышно, как на прихожанку ругается сотрудница церкви и советует прочитать Библию:
«Это храм божий, а у вас колеса грязные, вы что, не понимаете? Почитайте Библию. Мне по барабану, что ты меня снимаешь».
Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский сообщил изданию «Подъём», что сотрудницу уволили, но он не верит, что женщину облили.
«На видео женщина даже не вспоминает, что ее облили. Те несколько секунд видео, когда она показывает свои ноги, говорят, что ее штаны и кроссовки сухие. Может, ее, конечно, облили в лицо, но тогда странно, что она задает единственный вопрос — почему нельзя с коляской? Облитая помоями ростовчанка с ребенком может в волосы впиться и будет задавать другой вопрос», — сказал пресс-секретарь.