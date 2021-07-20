«Это храм божий, а у вас колеса грязные». Прихожанка церкви в Ростове рассказала, что на неё вылили ведро воды из-за коляски

В Ростове-на-Дону 18 июля женщину не пустили в церковь с годовалым ребенком из-за коляски

Об инциденте ростовчанка Светлана Лисова рассказала в паблике города. По ее словам, она пришла в церковь с годовалым ребенком, чтобы поставить свечи за упокой. Малыш уснул, и она решила зайти в храм с коляской, но ее не пустили.

Кроме того, Лисова рассказала, что на нее с ребенком вылили ведро воды.

«Это нормально? Я сначала ушла, потом решила вернуться и снять эту личность на видео. Святое место атаковали бесы», — написала она.