Суд досрочно аннулировал свидетельства двух автобусных маршрутов Краснодара. Но они пока продолжат работу

Мэрия Краснодара решила через суд отозвать лицензию у перевозчика ООО «Мегаполис», но краевой арбитраж встал на сторону частника. Чиновники подали апелляцию в Ростов и выиграли дело. Но и это еще не конец

С чего все начиналось. В феврале Юга.ру писали, что власти Краснодара подали в суд на 11 предприятий, которые обслуживают муниципальные маршруты. Это частники, услугами которых пользуются жители как пригорода, так и центральной части города. 18 марта кубанские телеграм-каналы сообщили, что мэрия Краснодара проиграла суды с перевозчиками по искам об аннулировании лицензий. После этого тг-канал о жизни города и мэра вступил с ними в полемику.

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Арбитражный суд. Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением к ООО «Мегаполис». Чиновники потребовали досрочно прекратить действие лицензии на пассажирские перевозки по маршрутам №26 «Комсомольский микрорайон — автовокзал «Южный» (действует от 2 августа 2018 года до 1 августа 2023 года) и №90 «Комсомольский микрорайон — Юбилейный микрорайон» (действует от 20 мая 2019 года до 30 ноября 2023 года). Оба маршрута работают по нерегулируемому тарифу — это значит, что цену проезда там определяет сам перевозчик. 14 марта 2022 года по этому делу прошло заседание. Арбитражный суд отказал мэрии, поэтому чиновники подали апелляцию в Пятнадцатый апелляционный суд. Мотивировали они это тем, что перевозчика неоднократно привлекали к административной ответственности за несоответствие характеристик транспорта карте маршрута (в автобусах не было камер видеонаблюдения и (в период с 2020 по 2021 годы) системы электронной оплаты). Суд первой инстанции не согласился с тем, что этих нарушений достаточно для досрочного прекращения лицензии, а недостатки «носят устранимый характер».

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Апелляция на решение Арбитражного суда. Апелляционный суд, повторно изучив материалы, не согласился с выводами краевого суда. Так, из материалов следует, что с 2020 по 2021 год в автобусах маршрута № 26 трижды находили нарушения (не было работающего терминала оплаты и камер видеонаблюдения), в автобусах № 90 нарушения фиксировали пять раз. В постановлении уточняется, что эти нарушения сами по себе не являются основанием для прекращения действия свидетельств, но их все же могут учитывать. «Апелляционный суд пришел к выводу, что ООО «Мегаполис» допущены грубые нарушения требований действующего законодательства, для пресечения которых необходимо <...> прекращение действия свидетельства. Каких-либо доказательств, свидетельствующих о чрезвычайных ситуациях, случившихся в указанные даты на маршрутах № 90, № 26, в материалы дела обществом (перевозчиком) не представлено», — говорится в постановлении.

17 июня на сайте Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда (Ростов-на-Дону) появилось постановление о том, что суд отменил решение нижестоящей инстанции и постановил досрочно прекратить лицензию на перевозку пассажиров по краснодарским маршрутам №26 и №90. Их обслуживает ООО «Мегаполис».